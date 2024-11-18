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Происшествия
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сегодня, 10:38
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На кольце в «Университетском» столкнулись три автомобиля
Обошлось без пострадавших.
По словам очевидцев, из-за аварии движение по кольцу некоторое время было перекрыто.
— ДТП — механическое, никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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