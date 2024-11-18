На кольце в «Университетском» столкнулись три автомобиля

Обошлось без пострадавших.

Сегодня утром на кольце в микрорайоне «Университетский» столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции — автомобили ехали в одном направлении, и выстроились «паровозиком».По словам очевидцев, из-за аварии движение по кольцу некоторое время было перекрыто.— ДТП — механическое, никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.