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сегодня, 10:38
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На кольце в «Университетском» столкнулись три автомобиля

Обошлось без пострадавших.

Сегодня утром на кольце в микрорайоне «Университетский» столкнулись три автомобиля: две легковушки и грузовик. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции — автомобили ехали в одном направлении, и выстроились «паровозиком». 

По словам очевидцев, из-за аварии движение по кольцу некоторое время было перекрыто.

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— ДТП — механическое, никто не пострадал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Гневный
7 минут назад
Вот это новость, вот это событие.
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Ква
33 минуты назад
Это не ДТП это похоже на саботаж.
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Шо то
50 минут назад
Разметка плохо выделяется.
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ДДД
42 минуты назад
ну конечно разметка виновата, шош исчо?
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Шо то
51 минуту назад
Разметка плохо выделяется.
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