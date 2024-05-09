Сегодня в Липецке: мистика на сцене, зачем липецким фирмам тарологи, астрологи и звездочёты

Информационная картина наступившего дня.

Днём в Липецке уже 6-8 градусов тепла. Осень словно даёт нам передышку, сегодня ещё и не будет осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Ленинградской, 1а,2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а; Стаханова, 57; Фрунзе, 81, 83.









В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключения света на срок до 3-х часов ждут улицы 9-го Мая, М.Расковой, Прокатную, Суворова Фабричную, площадь Металлургов, проспект Мира. В селе Ссёлки аналогичные трудности возникнут у жителей улиц Аллейной, Гагарина, Грибной, Ленина, Советской, Учительской.











Мистический спектакль





Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет спектакль «Ученик колдуна» (12+). Зрителей ждут два сеанса в 13:00 и в 18:00.











А липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в рамках регионального фестиваля «В зеркале сцены» в 18:30 представит спектакль «12 любящих сердец и ещё...» (16+).





















Ответить на 30 вопросов, из которых 10 касаются родного региона и принять участие во всероссийской акции сегодня вновь можно в городских библиотеках (12+).









В культурном пространстве «Библиотека» сегодня дадут желающим возможность расслабиться, проведя вечер за настольными играми.









Всю неделю в СК «Молодёжном» продолжается турнир по боксу памяти Заслуженного мастера спорта России призёра Олимпийских Игр-1980 Петра Заева (6+). В нём участвуют Участвуют юноши 2010-11, 2008-09, 2006-07 годов рождения, девушки 2013-14, 2011-12, 2009-10 и 2007-08 гг.р.











При этом в штате некоторых фирм действительно имеются тарологи. Нумерологи, звездочёты и т.д. однако это астрологов нередко является ничем иным как партизанским маркетингом — способом привлечь внимание к компании с минимальным затратами на рекламу.









В ролях Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов, Роман Васильев.









Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир, в который он был втянут, не намерен отпускать его.





В ролях: Лиам Нисон, Рон Перпман, Йолонда Росс.









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С временными неудобствами столкнутся так же жители частного сектора на улицах Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Красина, Лазо, Песчаной, Профсоюзной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.С 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях останутся без электричества улицы 2-я Садовая, А.Г. Кочетков, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусская, Богатырская, Брестская, Былинная, Водная, Д.Бедного, Индустриальная, Карбышева, К. Булавина, Курчатова, Пирогова, Рахманинова, Семенова-Тян-Шанского, Сырская, Третьякова, Хабарова, площадь Заводская, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Коперника, Космический, Кулибина, Н.Руднева, Ракетный, Рахманинова, Ростовский, Свободный, Тёплый, Чугунный, Щепкина.С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.Сирота по имени Крабат во время скитаний попадает на старую зловещую мельницу. Её хозяин соглашается его приютить, но с одним условием: Крабат должен пойти к нему в ученики. Так наш герой становится одним из подопечных Мастера - мельника и могущественного колдуна. Но плата за уроки Мастера слишком высока, а избавиться от тёмных чар можно только светом и мелодией истинной любви.Шестнадцать реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй. Пластика, танцы, песни на сцене и гомерический хохот в зале!В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 пройдёт лекция на тему «Мобильная съёмка и творчество»Желающие снимать видео и сторис на свои гаджеты узнают, как это делать ещё лучше.В 12:00 – в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16); в 13:00 – в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3); в 12:00 и в 13:00 – в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117).В 19:01 игромастер Юлия Гаврилина начнёт карусель «настолок», если есть необходимость, то всё расскажет и объяснит новичкам.Именно сегодня в некоторых весовых категориях начинаются самые интересные бои – полуфиналы и финалы.Руководители липецких фирм в опросе SuperJob отрицали, что при приёме сотрудников на работу учитывают знаки зодиака.Что касается соискателей, то магам верят только 8% липчан, астрологам — 18%. Для сравнения, прогнозам погоды доверяют 66% экономически активных граждан.По четвергам в кинотеатрах регулярно обновляется репертуар. Представляем вам сегодняшние новинки.Россия, 2024. Драма. Режиссёр Дмитрий ИосифовДействие разворачивается в конце 1930-х в СССР. Популярная актриса Галина без памяти влюбляется в отчаянного летчика-испытателя и Героя Советского Союза Анатолия Коврова и выходит за него замуж. Он покоряет её безумной смелостью, а она — своей красотой и обаянием. Но в Галину безнадежно влюблен драматург Кирилл Туманов, он пишет пьесы для возлюбленной, которые та постоянно отвергает. Начинается Великая Отечественная война, и судьбы героев оказываются неразрывно связаны с судьбой страны.Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Даниил ИвановЖизнь прораба Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим. Когда жизнь меняет курс, иди в баню!Михаил Тройник, Фёдор Лавров, Юлия Александрова.США, 2024. Криминальный триллер. Режиссёр Ханс Петер Муланд