У центра культуры в Новом Дубовом Хлевенского района ветер сдул крышу

Ремонт здесь делали совсем недавно.

В этом году центр культуры и досуга в селе пережил новый этап ремонта: на прилегающей территории высадили новые туи, поставили урны и скамейки и уложили несколько сотен квадратных метров тротуарной плитки. Все потому, что именно в этом месте происходят все сельские концерты и праздники, здесь любит гулять местная молодёжь и мамочки с детьми.







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Как сообщают в соцсетях, у центра культуры и досуга в селе Новом Дубовом Хлевенского района сегодня сорвало крышу – в буквальном смысле. От сильного ветра у здания оторвалась кровля и обрушилась вниз через несколько метров от постройки.Местные жители пишут, что недавно культурный центр села был отремонтирован, в частности – заменена крыша. И ещё отмечают, что ветер был не самым сильным, но его силы хватило, чтобы разрушить творение местных ремонтников.