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598
сегодня, 12:13
17

У центра культуры в Новом Дубовом Хлевенского района ветер сдул крышу

Ремонт здесь делали совсем недавно.

Как сообщают в соцсетях, у центра культуры и досуга в селе Новом Дубовом Хлевенского района сегодня сорвало крышу – в буквальном смысле. От сильного ветра у здания оторвалась кровля и обрушилась вниз через несколько метров от постройки.

Местные жители пишут, что недавно культурный центр села был отремонтирован, в частности – заменена крыша. И ещё отмечают, что ветер был не самым сильным, но его силы хватило, чтобы разрушить творение местных ремонтников.

В этом году центр культуры и досуга в селе пережил новый этап ремонта: на прилегающей территории высадили новые туи, поставили урны и скамейки и уложили несколько сотен квадратных метров тротуарной плитки. Все потому, что именно в этом месте происходят все сельские концерты и праздники, здесь любит гулять местная молодёжь и мамочки с детьми.

Фото - соцсети
Крыша
проблемы с крышей
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Как говорится
3 минуты назад
Искусство требует новых жертв.
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Жители
8 минут назад
А то что сдуло брать можно?
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Фокс
11 минут назад
Это культурный центр? Это по внешнему виду скорее дерево-обрабатывающий цех
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Да уж
12 минут назад
А я хотел чтобы крышу в нашем доме по капремонту отремонтировали. А теперь как то не хочу.
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Лиза
13 минут назад
Теперь пусть те, кто делал крышу, переделывает её заново за свой счёт.
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Вот так
16 минут назад
Народные денюшки в прямом смысле сдуло ветром.
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Контролёр
41 минуту назад
Не всё ресурсы пошли на крышу, одна десятая от суммы
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неадекв женщ со вкус
48 минут назад
Что это за барак на фотографии? С культурой такое здание вообще не ассоциируется. На тюрьму похоже или на цех. Какая-то архитектурная импотенция. Хоть бы советские проекты ДК взяли за основу, если свой придумать не могут.
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стесняюсь спросить
59 минут назад
Сколько миллионов освоено?
Ответить
Ответ
50 минут назад
Меньше чем при строительстве моста в Генуе
Ответить
48
сегодня, 12:40
Равшан и Жамшут делали эту крышу !
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Лена
сегодня, 12:43
Наши то не могут сделать,только пить и критиковать.
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