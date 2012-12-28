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сегодня, 12:13
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У центра культуры в Новом Дубовом Хлевенского района ветер сдул крышу
Ремонт здесь делали совсем недавно.
Местные жители пишут, что недавно культурный центр села был отремонтирован, в частности – заменена крыша. И ещё отмечают, что ветер был не самым сильным, но его силы хватило, чтобы разрушить творение местных ремонтников.
В этом году центр культуры и досуга в селе пережил новый этап ремонта: на прилегающей территории высадили новые туи, поставили урны и скамейки и уложили несколько сотен квадратных метров тротуарной плитки. Все потому, что именно в этом месте происходят все сельские концерты и праздники, здесь любит гулять местная молодёжь и мамочки с детьми.
Фото - соцсети
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