В Липецкой области растёт число ДТП, связанных с состоянием дорог

Количество таких аварий выросло с 334 до 363.

По данным региональной прокуратуры, за девять месяцев этого года число погибших в ДТП на местах, в которых зафиксированы нарушения требований к содержанию дорог, выросло с 50 до 60, раненых — с 438 до 481 в ДТП. Общее количество таких аварий выросло с 334 до 363. Наибольший рост подобных ДТП наблюдается в Липецке, в Долгоруковском, Краснинском, Хлевенском, Чаплыгинском районах.За девять месяцев прокуратура выявила 1439 нарушений закона в части содержания дорог: речь идёт о несоблюдении требований законодательства к состоянию и проведению ремонта, нарушениях, допущенных контрольно-надзорными органами.«Всё это способствовало дополнительному финансированию регионального дорожного фонда: он был увеличен на 3,5 миллиарда рублей и составляет 18,8 миллиардов рублей. После вмешательства прокуратуры в этом году обеспечено восстановление 298 километров дорог, в 2023 году — 194 километров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.