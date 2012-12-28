Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
С начала года в Липецкой области сняли с реализации около пяти тысяч немаркированных товаров
Общество
411
сегодня, 15:07
1
В Липецкой области растёт число ДТП, связанных с состоянием дорог
Количество таких аварий выросло с 334 до 363.
За девять месяцев прокуратура выявила 1439 нарушений закона в части содержания дорог: речь идёт о несоблюдении требований законодательства к состоянию и проведению ремонта, нарушениях, допущенных контрольно-надзорными органами.
«Всё это способствовало дополнительному финансированию регионального дорожного фонда: он был увеличен на 3,5 миллиарда рублей и составляет 18,8 миллиардов рублей. После вмешательства прокуратуры в этом году обеспечено восстановление 298 километров дорог, в 2023 году — 194 километров», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
0
0
2
0
1
Комментарии (1)