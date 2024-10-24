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Общество
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сегодня, 14:25
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Прорванная на Соколе труба принадлежит частнику
Текущий с улицы Карбышева на проезжую часть Баумана ручей должны останавливать владельцы частного дома
Сотрудники «РВК-Липецк» побывали на месте утечки и выяснили, что прорыв произошел на трубе, ведущей в частный дом.
«Порыв произошел на частном трубопроводе, который не находится в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей своими силами или с помощью специализированной организации, так как ответственность за врезку, а также вводную трубу лежит на нем», — сообщили в компании.
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