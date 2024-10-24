Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Советской в раскопку упала женщина
Происшествия
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Происшествия
«Квадра» пересчитала плату за горячую воду тем, у кого ее не было
Общество
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Общество
В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты
Происшествия
«Ждите отопления!»
Общество
Стекло на Доватора упало само
Происшествия
В селе Ленино горел жилой дом
Происшествия
На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля
Происшествия
В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса
Общество
Читать все
В Липецке без отопления — 9 многоэтажек
Общество
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
Десятилетняя девочка перевела мошенникам с карты матери почти 153 тысячи рублей
Происшествия
В Липецкой области продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
Происшествия
Прорванная на Соколе труба принадлежит частнику
Общество
Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
Общество
Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
Спорт
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Статистика: в Липецкой области продолжили дорожать молочные продукты
Экономика
Аттракционы: в парке или у взлетки?
ПозиTиV
Читать все
Общество
776
сегодня, 14:25
6

Прорванная на Соколе труба принадлежит частнику

Текущий с улицы Карбышева на проезжую часть Баумана ручей должны останавливать владельцы частного дома

Утром с улицы Карбышева на проезжую часть улицы Баумана потек ручей воды. Его исток находится в колодце между двумя частными домами.

Сотрудники «РВК-Липецк» побывали на месте утечки и выяснили, что прорыв произошел на трубе, ведущей в частный дом.

DcRcKaW_ybc.jpg+2024-10-24-14.25.04.jpg

«Порыв произошел на частном трубопроводе, который не находится в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей своими силами или с помощью специализированной организации, так как ответственность за врезку, а также вводную трубу лежит на нем», — сообщили в компании.
порыв трубы
0
0
0
1
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
10 минут назад
На время отключите ,а хозяин бысрее отремонтирует.
Ответить
Липчанка.
17 минут назад
Если колодец находится за забором , городская территория , то это должен делать рвк , если во дворе дома , это делать должен частник!
Ответить
Частник
сегодня, 14:45
наверное не бедный ,если сумел свою трубу заиметь !
Ответить
Аварийка
сегодня, 14:42
приезжает и отключает стояк, когда вода течет в МКД сверху на башку, а не заявляет дескать "Порыв произошел на частном трубопроводе, который не находится в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей своими силами или с помощью специализированной организации, так как ответственность за врезку, а также вводную трубу лежит на нем»... Какие проблемы то тут с устранением аварийной ситуации, которая касается многих горожан, а не каких то эфимерных частников???
Ответить
гость
сегодня, 14:33
Начинается. это мое, это не мое. Опять ищут причину, чтобы ни чего не делать. Разогнать эту гнилую контору, а руководство посадить.
Ответить
Вот и хорошо
сегодня, 14:33
Расходимся.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru