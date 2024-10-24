Прорванная на Соколе труба принадлежит частнику

Текущий с улицы Карбышева на проезжую часть Баумана ручей должны останавливать владельцы частного дома

Утром с улицы Карбышева на проезжую часть улицы Баумана потек ручей воды. Его исток находится в колодце между двумя частными домами.Сотрудники «РВК-Липецк» побывали на месте утечки и выяснили, что прорыв произошел на трубе, ведущей в частный дом.«Порыв произошел на частном трубопроводе, который не находится в зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк». Утечку в таких ситуациях должен устранять собственник сетей своими силами или с помощью специализированной организации, так как ответственность за врезку, а также вводную трубу лежит на нем», — сообщили в компании.