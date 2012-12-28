На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 87, 88а, 90 по улице Октябрьской, №№ 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2 по улице Космонавтов, №№ 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3 по улице Терешковой, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 4, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, № 22 по проспекту Победы.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Шубина,8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.14 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Бородинской, Шоссейной, Баумана, Московской, Осипенко, Фестивальной, Городовикова, Исполкомовской, Прудной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, 19 микрорайона, проездов Поперечного, Универсального, садоводчеств «Студеновская», «Сокол-1». Отключения продлятся не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.