Общество
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сегодня, 17:41
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На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Шубина,8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Бородинской, Шоссейной, Баумана, Московской, Осипенко, Фестивальной, Городовикова, Исполкомовской, Прудной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, 19 микрорайона, проездов Поперечного, Универсального, садоводчеств «Студеновская», «Сокол-1». Отключения продлятся не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.
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