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В Липецкой области от +7 днем до -2 ночью
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Женщину доставили в больницу из-за загоревшейся кровати
Происшествия
В Ельце закладчик выдавал себя за фотографа, но в сумке для техники развозил наркотики
Происшествия
На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автодор предупреждает липчан о мокром снеге, который ночью накроет трассу М-4
Общество
Читать все
Общество
1027
сегодня, 17:41
2

На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 октября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 87, 88а, 90 по улице Октябрьской, №№ 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2 по улице Космонавтов, №№ 7/1, 7/2, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3 по улице Терешковой, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 4, 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42 по улице Катукова, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, № 22 по проспекту Победы.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Шубина,8, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

14 октября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом столкнутся потребители на улицах Бородинской, Шоссейной, Баумана, Московской, Осипенко, Фестивальной, Городовикова, Исполкомовской, Прудной, Рябиновой, Солнечной, Смирнова, 19 микрорайона, проездов Поперечного, Универсального, садоводчеств «Студеновская», «Сокол-1». Отключения продлятся не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.
Отключение воды
отключение света
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Комментарии (2)

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Сначала новые
vlad
3 минуты назад
Необычайно сухое лето обслуживающим компаниям не подходит. Им, по привычке, подавай дождь со снегом, вот тогда они героически завершат работы.
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Quni
сегодня, 17:47
Будем ждать новую графу,плановое отключении отопления-список улиц
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