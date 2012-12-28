Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бутылкой в лобовое стекло: липчанка отомстила знакомой
Происшествия
Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Общество
Два козла и овца погибли под колёсами «Ауди»
Происшествия
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Общество
С понедельника изменится схема автобусного маршрута №7
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Происшествия
Подмосковный подрядчик не завершил благоустройство липецких дворов
Общество
Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области
Общество
Три волны сияния
Общество
Читать все
30 липчан очистили от объявлений и граффити переход у Нижнего парка
Общество
Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области
Общество
Мать ученика автошколы пыталась купить ему права за 25 тысяч рублей
Происшествия
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Происшествия
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Общество
Шок! В Рязани «Липецк» держался неплохо, но затем пропустил 8 шайб в третьем периоде
Спорт
Липецкая вечЁрка: козлы на дороге, месть по-липецки и тихая отмена безотметочной системы
Общество
Телефонный террорист получил два года условного срока
Происшествия
Читать все
Общество
1168
вчера, 16:03
6

На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей

Ограничения на въезд в леса и пребывание в них и особый противопожарный режим действуют до 21 октября.

На нарушителей условий особого противопожарного режима в Липецкой области составлено 44 протокола на общую сумму около 900 тысяч рублей. Об этом GOROD48 рассказали в Управлении лесного хозяйства Липецкой области.

В числе привлечённых к ответственности одно юрлицо, сумма штрафа для которого составила 600 тысяч рублей. Также протоколы составлены на несколько должностных лиц — для них штраф составил 60 тысяч рублей. По 40 тысяч рублей штрафа получили два частных лица: мужчины хотели разжечь костёр и пожарить шашлыки. Нарушения выявили в Грязинском и Усманском лесничествах.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, на 600 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ) оштрафовано АНО Биосферный полигон «Излегоще». Нарушение было выявлено на территории лесных участков Юшинского участкового лесничества в Усманском районе. Заготовленная организацией древесина была оставлена на месте рубок и не отделена противопожарной минерализованной полосой. 

Напомним, по 21 октября в Липецкой области введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. С 1 по 21 октября на территории лесов Липецкой области установлен особый противопожарный режим. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности и увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах.

В лесах запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Не допускается разжигание костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесных массивов и на участках, непосредственно примыкающих к ним.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.

Фото - vk.com/uprlesxoz48
лес
пожар
0
0
2
2
4

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петр
29 минут назад
Чтобы ничего не делать органам власти ввести круглогодичный особый противопожарный режим! Кстати, насчёт дышать воздухом тоже!
Ответить
Lara
вчера, 20:57
Когда успели до 21 октября запретить? Было же до 9 октября! Что, и за грибами в лес нельзя? Ничего не понятно, что нельзя и когда уже можно
Ответить
Элиот
вчера, 20:03
На даче мусор жечь можно? Вроде бы до 9 октября ограничения были.
Ответить
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
вчера, 17:31
Курить видно можно.
Ответить
Савелий
вчера, 16:27
40 тысяч только за то, что хотели разжечь костер? Нормально!
Ответить
Адвокат Черный
вчера, 16:07
Дороговато шашлычок обошёлся ... Ничего, вперёд наука будет !!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru