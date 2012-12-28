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На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Общество
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вчера, 16:03
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На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Ограничения на въезд в леса и пребывание в них и особый противопожарный режим действуют до 21 октября.
В числе привлечённых к ответственности одно юрлицо, сумма штрафа для которого составила 600 тысяч рублей. Также протоколы составлены на несколько должностных лиц — для них штраф составил 60 тысяч рублей. По 40 тысяч рублей штрафа получили два частных лица: мужчины хотели разжечь костёр и пожарить шашлыки. Нарушения выявили в Грязинском и Усманском лесничествах.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, на 600 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ) оштрафовано АНО Биосферный полигон «Излегоще». Нарушение было выявлено на территории лесных участков Юшинского участкового лесничества в Усманском районе. Заготовленная организацией древесина была оставлена на месте рубок и не отделена противопожарной минерализованной полосой.
Напомним, по 21 октября в Липецкой области введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта в них. С 1 по 21 октября на территории лесов Липецкой области установлен особый противопожарный режим. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности и увеличиваются штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах.
В лесах запрещается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Не допускается разжигание костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов на территории лесных массивов и на участках, непосредственно примыкающих к ним.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до одного миллиона рублей.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
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