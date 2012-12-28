Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Происшествия
32
14 минут назад
В Ельце горел дом: погиб 60-летний мужчина
А в Липецке днём 6 октября горел мусор в подвале девятиэтажного дома на улице Космонавтов.
В селе Истобное Чаплыгинского района 5 октября сгорела надворная постройка площадью 300 квадратных метров.
В тот же день в Хлевном на улице Заводской горел автомобиль «Рено». Огнём повреждена шумоизоляция кузова на площади один квадратный метр.
В Липецке на улице Зои Космодемьянской сгорела надворная постройка, а на улице Лобачевского – кирпичный гараж. В гараже огнём уничтожена внутренняя отделка по всей площади.
Днём 6 октября в подвале девятиэтажки на Космонавтов, 78 горел мусор.
Вечером 6 октября в СНТ «Зеленый Бор» у села Горицы Добровского округа загорелся садовый домик. Огонь уничтожил его чердак.
0
0
0
0
0
Комментарии