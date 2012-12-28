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Сегодня в Липецке: нашим людям COVID не страшнее гриппа, карманы липчан освободят от мелочи
Общество
В Липецкую область на один день вернется сухая и теплая погода
Погода в Липецке
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком районе заключен под стражу обвиняемый в смертельном избиении женщины
Происшествия
Пьяный липчанин решил покататься и угнал машину москвича
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Происшествия
32
14 минут назад

В Ельце горел дом: погиб 60-летний мужчина

А в Липецке днём 6 октября горел мусор в подвале девятиэтажного дома на улице Космонавтов.

Рано утром 5 октября в Ельце на улице Матросова горел одноэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре погиб 60-летний мужчина. Огнём уничтожена внутренняя отделка дома, вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Также полностью выгорел чердак дома на площади 110 квадратных метров.

В селе Истобное Чаплыгинского района 5 октября сгорела надворная постройка площадью 300 квадратных метров.

В тот же день в Хлевном на улице Заводской горел автомобиль «Рено». Огнём повреждена шумоизоляция кузова на площади один квадратный метр.

В Липецке на улице Зои Космодемьянской сгорела надворная постройка, а на улице Лобачевского – кирпичный гараж. В гараже огнём уничтожена внутренняя отделка по всей площади.

Днём 6 октября в подвале девятиэтажки на Космонавтов, 78 горел мусор.

Вечером 6 октября в СНТ «Зеленый Бор» у села Горицы Добровского округа загорелся садовый домик. Огонь уничтожил его чердак.
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