В Ельце горел дом: погиб 60-летний мужчина

А в Липецке днём 6 октября горел мусор в подвале девятиэтажного дома на улице Космонавтов.

Рано утром 5 октября в Ельце на улице Матросова горел одноэтажный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре погиб 60-летний мужчина. Огнём уничтожена внутренняя отделка дома, вещи и мебель на площади 10 квадратных метров. Также полностью выгорел чердак дома на площади 110 квадратных метров.В селе Истобное Чаплыгинского района 5 октября сгорела надворная постройка площадью 300 квадратных метров.В тот же день в Хлевном на улице Заводской горел автомобиль «Рено». Огнём повреждена шумоизоляция кузова на площади один квадратный метр.В Липецке на улице Зои Космодемьянской сгорела надворная постройка, а на улице Лобачевского – кирпичный гараж. В гараже огнём уничтожена внутренняя отделка по всей площади.Днём 6 октября в подвале девятиэтажки на Космонавтов, 78 горел мусор.Вечером 6 октября в СНТ «Зеленый Бор» у села Горицы Добровского округа загорелся садовый домик. Огонь уничтожил его чердак.