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сегодня, 11:17
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Ельчанка оговорила мужа и получила судимость

Суд оштрафовал женщину за ложный донос.

Елецкий районный суд признал 42-летнюю женщину виновной в заведомо ложном доносе (часть первая статьи 306 УК РФ). Она заявила полицейским, что муж угрожал ей убийством, но оказалось, что ничего подобного не было.

«Подсудимая в отделе полиции написала заявление, обвинив мужа в угрозе убийством. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она сообщила несоответствующие действительности сведения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В частности, ельчанка написала, что ее муж во время ссоры во дворе дома удерживал в руке нож и высказывал в ее адрес угрозу убийством. А после якобы и вовсе схватил её за шею и начал сдавливать, не давая дышать.

Женщина вину признала, дело рассматривали в особом порядке. В результате её оштрафовали на 10 000 рублей в доход государства.
ложный донос
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Да уж
сегодня, 11:32
А мне родственники угрожали. Дальние. Они наследства хотят, а я замуж выйду.
Ответить
Да
сегодня, 11:31
А, если родственники угрожали? Родственники наследства очень ждут.
Ответить
Буквоед
сегодня, 11:29
Высокие отношения!
Ответить
Старая дева
сегодня, 11:28
Гнать таких мужиков.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:26
Даже не верится раньше столько мужиков пострадало по этим доносам.
Ответить
zzloyzz
сегодня, 11:24
Мужик, беги.
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