Ельчанка оговорила мужа и получила судимость

Суд оштрафовал женщину за ложный донос.

Елецкий районный суд признал 42-летнюю женщину виновной в заведомо ложном доносе (часть первая статьи 306 УК РФ). Она заявила полицейским, что муж угрожал ей убийством, но оказалось, что ничего подобного не было.«Подсудимая в отделе полиции написала заявление, обвинив мужа в угрозе убийством. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она сообщила несоответствующие действительности сведения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В частности, ельчанка написала, что ее муж во время ссоры во дворе дома удерживал в руке нож и высказывал в ее адрес угрозу убийством. А после якобы и вовсе схватил её за шею и начал сдавливать, не давая дышать.Женщина вину признала, дело рассматривали в особом порядке. В результате её оштрафовали на 10 000 рублей в доход государства.