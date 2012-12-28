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Общество
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сегодня, 11:17
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Ельчанка оговорила мужа и получила судимость
Суд оштрафовал женщину за ложный донос.
«Подсудимая в отделе полиции написала заявление, обвинив мужа в угрозе убийством. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она сообщила несоответствующие действительности сведения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В частности, ельчанка написала, что ее муж во время ссоры во дворе дома удерживал в руке нож и высказывал в ее адрес угрозу убийством. А после якобы и вовсе схватил её за шею и начал сдавливать, не давая дышать.
Женщина вину признала, дело рассматривали в особом порядке. В результате её оштрафовали на 10 000 рублей в доход государства.
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