В Липецкой области будет сухо и до +27

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура воздуха — ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году — 2 градуса мороза.