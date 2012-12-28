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Погода в Липецке
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50 минут назад
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В Липецкой области будет сухо и до +27
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 19 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1949 году — 2 градуса мороза.
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