Ночью в районе Опытной станции водитель «Гранты» уничтожил свой автомобиль о дерево

В аварии все выжили. но одного парня забрала "скорая".













ДТП произошло в районе полуночи возле дома №2 на улице Опытной.Как сообщили очевидцы происшествия, водитель белой «Гранты» не справился с управлением и врезался в дерево. «Чудо отечественного автопрома» серьёзно пострадало – у него смята вся передняя часть, от удара машина перевернулась.Жертв в аварии нет, но одного из парней, находившихся в автомобиле, забрали на «скорой» с разбитой головой. Второй отделался лёгким испугом.