Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Происшествия
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сегодня, 09:13
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Ночью в районе Опытной станции водитель «Гранты» уничтожил свой автомобиль о дерево
В аварии все выжили. но одного парня забрала "скорая".
Как сообщили очевидцы происшествия, водитель белой «Гранты» не справился с управлением и врезался в дерево. «Чудо отечественного автопрома» серьёзно пострадало – у него смята вся передняя часть, от удара машина перевернулась.
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