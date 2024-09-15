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Происшествия
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Ночью в районе Опытной станции водитель «Гранты» уничтожил свой автомобиль о дерево
Происшествия
Жуть что творится на дорогах — аж страшно покупать права!
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Липчанин нашёл подработку – поджечь автомобиль, на который укажут
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Происшествия
1794
сегодня, 09:13
8

Ночью в районе Опытной станции водитель «Гранты» уничтожил свой автомобиль о дерево

В аварии все выжили. но одного парня забрала "скорая".

ДТП произошло в районе полуночи возле дома №2 на улице Опытной.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель белой «Гранты» не справился с управлением и врезался в дерево. «Чудо отечественного автопрома» серьёзно пострадало – у него смята вся передняя часть, от удара машина перевернулась.

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Жертв в аварии нет, но одного из парней, находившихся в автомобиле, забрали на «скорой» с разбитой головой. Второй отделался лёгким испугом.
Авагия
столкновение с деревом
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Чем
15 минут назад
меньше автомобилей на дорогах ,тем лучше пешеходам ! Приятно читать такие новости !
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Алкан лтз
54 минуты назад
Вроде только такую видел аварию! А эт уже другая там позовчера было в дерева и сегодня
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Ваш тренер
59 минут назад
Хорошие новости с утра... Меньше идиотов будет на дороге.
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Ссёлки
сегодня, 09:47
А у нас по селу в начале первого,пьяные на Уазиках матом орали,наверное куда то спешили.Почему не работают экипажи по ночам.
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Очевидец.
сегодня, 09:27
Не о дерево, а о столб. Два синебота в машине, водителя забрала скорая. Задней частью ударился.
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Бабушка Ненила
сегодня, 09:25
Судя по фото смята задняя часть кузова, а при таких ударах «Чуды иностранного автопрома» складываются точно также, если не хлеще. Самое главное, что люди живы, значит конструкция кузова что-то обеспечила
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Старенький
сегодня, 09:42
Если учесть, что Автоваз принадлежит французам, то и Гранта является «Чудом иностранного автопрома»)))
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Очень
48 минут назад
Если учесть, что Автоваз принадлежит французам, то и Гранта является «Чудом иностранного автопрома»))) Дерево жалко
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