45-е августа: завтра в области тридцатиградусная жара

В Липецке 14 сентября температура воздуха составит от +27 до +29 градусов.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19-21 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +26 до +31 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.