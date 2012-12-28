«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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45-е августа: завтра в области тридцатиградусная жара
В Липецке 14 сентября температура воздуха составит от +27 до +29 градусов.
По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +26 до +31 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.
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