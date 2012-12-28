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сегодня, 17:00
7

45-е августа: завтра в области тридцатиградусная жара

В Липецке 14 сентября температура воздуха составит от +27 до +29 градусов.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19-21 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, сообщает  региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от +10 до +15 градусов, днем – от +26 до +31 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +12 до +14 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 14 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов. 

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Комментарии (7)

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Сначала новые
45-е августа?
35 минут назад
Ну да, бывает и такое.
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Ул Ленина, центр.
сегодня, 19:55
Два месяца нет дождей.
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Гражданин!!!
сегодня, 18:54
Воду ставь животным и птицам
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Денис
сегодня, 17:05
Мало того что тепло, так уже недели 2 нет дождей. Подарок природы.
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Критик
сегодня, 19:52
Дождей нет уже 2 месяца.
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Ю
сегодня, 20:40
Дождей нет уже 2 месяца. Может, хоть урожай весь уберут.
Ответить
Погода
сегодня, 17:21
У природы нет плохой погоды !
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