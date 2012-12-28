Статистика: в Липецкой области дорожал бензин премиальной марки

За последнюю неделю, в Липецкой области заметно подорожал бензин марки АИ-98 — на 0,7%. Кроме того, подорожал еще один вид топлива — дизельное, за неделю его прибавка в цене составила 0,1%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 27 августа по 2 сентября) представил Липецкстат.В целом за последнюю неделю цена за бензин остановила свой рост и составила 55,96 рубля. Неизменными из четырех наблюдаемых видов топлива остались цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — они сохранились на уровне 52,62 рубля и 58,26 рубля соответственно. В то же время бензин марки АИ-98 стал рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,7% против роста на 0,4% неделей ранее, а стоимость литра составила 77,58 рубля (неделей ранее — 77,04 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделю назад, на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,69 рубля (на 26 августа — 62,63 рубля).