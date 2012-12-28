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Экономика
944
вчера, 19:31
6

Статистика: в Липецкой области дорожал бензин премиальной марки

За последнюю неделю, в Липецкой области заметно подорожал бензин марки АИ-98 — на 0,7%. Кроме того, подорожал еще один вид топлива —  дизельное, за неделю его прибавка в цене составила 0,1%. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 27 августа по 2 сентября) представил Липецкстат. 

В целом за последнюю неделю цена за бензин остановила свой рост и составила 55,96 рубля. Неизменными из четырех наблюдаемых видов топлива остались цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — они сохранились на уровне 52,62 рубля и 58,26 рубля соответственно. В то же время бензин марки АИ-98 стал рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,7% против роста на 0,4% неделей ранее, а стоимость литра составила 77,58 рубля (неделей ранее — 77,04 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли, как и неделю назад, на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,69 рубля (на 26 августа — 62,63 рубля).

инфляция
топливо
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Гость
20 минут назад
Это не новость было бы новостью если бы цены на бензин снизились до уровня 2000 года
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страшно жить
46 минут назад
дорожает все подряд, куда смотрят власти? цены в космосе, но все равно мы живем лучше всех, но только по телевизору
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В.В.
сегодня, 08:51
А о ценах на газ, почему молчат, долгое времябыл по 22р. А сейчас 32р. Это уже не 0.7процента.
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Перегрев экономики
вчера, 23:02
Пенсионеры родине ненужны , пришло в банк а там от ворот поворот , как будто я с другой планеты только паспорт с планеты земля
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65+
вчера, 21:06
Надо рубль прировнять не к доллару и евро а к цене бензина !
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65+
вчера, 21:04
Вот так бы росла пенсия и зарплата как дорожает бензин каждую неделю !
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