Ночью над Липецкой областью уничтожено 4 беспилотника

Минобороны обнародовало данные об уничтоженных на территорией страны БПЛА минувшей ночью

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа.Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области - 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.