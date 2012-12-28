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сегодня, 08:07
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Ночью над Липецкой областью уничтожено 4 беспилотника
Минобороны обнародовало данные об уничтоженных на территорией страны БПЛА минувшей ночью
Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области - 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.
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