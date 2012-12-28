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сегодня, 15:41
11

Жильцам хрущевки предложили скинуться на лестницу в подъезде

Пока они ходят по ней с риском для жизни.

История с лестницей во втором подъезде дома № 39 по улице Гагарина длится уже много лет. Даже жильцы подъезда точно не помнят, когда первый лестничный пролет был бетонным. Сейчас он деревянный, ходить по которому, действительно, страшно: под ногами все скрипит.  



Долгое время лестница была металлической, потом ее заменили на деревянную, рассказала GOROD48 жительница дома Ирина. Из-за того, что в подвале текут трубы, конструкция мокнет и проседает. Одну из провалившихся ступенек сотрудники управляющей компании привинтили на уголок. А технический подвал от подъезда отделяет фанера.    



Сосед Ирины Валерий Носиков говорит, что в лестницу провалился один из соседей.  Тогда вызывали МЧС, приезжали сотрудники управляющей компании «Слобода».  

«В управляющей компании сказали, то  делать ничего не будут, предложили нам сброситься и заказать лестницу. Кому сбрасываться? В подъезде проживают 60% пенсионеров с мизерной пенсией. Дом стоит на балансе управляющей компании, и мы платим за содержание жилья! Куда уходят деньги?! Лишний раз боимся спуститься. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!», — просит Валерий Носиков. 

В управляющей компании «Слобода» говорят, что замена лестницы — капитальные работы, и в содержание жилья такая услуга не включена. Жильцы подъезда могут собрать средства, чтобы компания установила в подъезде качественную лестницу.   

В УК также поведали свою версию произошедшего. Шататься деревянная лестница начала около года назад. Сотрудники управляющей компании обнаружили, что под лестницей прохудилась канализационная труба. Трубу пришлось откапывать и ремонтировать. По версии «Слободы», если бы эту трубу заметили во время капитального ремонта дома, то рабочим пришлось бы вскрыть лестницу. А потом они были бы вынуждены заменить ее на качественную.

В Фонде же капремонта сообщили GOROD48, что в 2017 году провели полный капитальный ремонт дома, и что замена лестниц не входит в перечень работ по ремонту. Пятилетний гарантийный срок капремонта уже закончился.

Впрочем, оказалось, что в этой истории все же не права УК. Как рассказали нам в городском департаменте ЖКХ, поскольку лестница — общедомовое имущество, то ее ремонтом и заменой должна заниматься управляющая компания. 

«Собственникам жилья необходимо напрямую обратиться в УК «Слобода». В случае, если компания откажется исполнять свои обязанности, жильцы могут обратиться в государственную жилищную инспекцию www.dom.gosuslugi.ru, консультация по тел.: 22-13-16», — добавили в департаменте.
 
лестница
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
страну спасут
15 минут назад
социализм и Сталинские репрессии!
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Партработник
сегодня, 19:49
У нас в жемчужине УК отвечают за сбор денег с населения и распил их в карман диркктора, чтобы он жил счастливо.
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Гость
сегодня, 19:45
Ха-ха-ха! Обратиться в жилищную инспекцию? И чего будет, как думаете?
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Ирина
сегодня, 18:50
Нормальная лестница, жильцам заняться не чем , вот и бегают жалуются
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Липчанин
сегодня, 18:06
Один товарищ из Москвы всегда в суд советует обращаться.
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Александр Н.
сегодня, 17:57
А зачем они вообще нужны эти управляшки, только деньги собирать, вся система ЖКХ в стране прогнила сверху донизу.
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Знаю
сегодня, 17:51
В частном доме лестницы ремонтируют сами. Не марсиане сломали. Скинуться должны жильцы, если это их имущество
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48
сегодня, 18:05
Их имущество- это толькло квартира. Не надо нести бред
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Хаха
сегодня, 20:01
Их имущество- это толькло квартира. Не надо нести бред Даже квартира не их имущество,государство в любой момент может турнуть...
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Фауст
сегодня, 17:00
Это называется ХОТЕЛКИ жильцов! УКашкам строго запрещено на них реагировать.
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Василий
сегодня, 16:33
Лестница в подъезде является общедомовым имуществом за которое отвечает УК...
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