Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Завкафедрой ЛГТУ избили в модном месте: действия нападавших расценены как умышленное причинение легкого вреда здоровью
Общество
3116
сегодня, 15:41
11
Жильцам хрущевки предложили скинуться на лестницу в подъезде
Пока они ходят по ней с риском для жизни.
Долгое время лестница была металлической, потом ее заменили на деревянную, рассказала GOROD48 жительница дома Ирина. Из-за того, что в подвале текут трубы, конструкция мокнет и проседает. Одну из провалившихся ступенек сотрудники управляющей компании привинтили на уголок. А технический подвал от подъезда отделяет фанера.
Сосед Ирины Валерий Носиков говорит, что в лестницу провалился один из соседей. Тогда вызывали МЧС, приезжали сотрудники управляющей компании «Слобода».
«В управляющей компании сказали, то делать ничего не будут, предложили нам сброситься и заказать лестницу. Кому сбрасываться? В подъезде проживают 60% пенсионеров с мизерной пенсией. Дом стоит на балансе управляющей компании, и мы платим за содержание жилья! Куда уходят деньги?! Лишний раз боимся спуститься. Что нам делать? Пожалуйста, помогите!», — просит Валерий Носиков.
В управляющей компании «Слобода» говорят, что замена лестницы — капитальные работы, и в содержание жилья такая услуга не включена. Жильцы подъезда могут собрать средства, чтобы компания установила в подъезде качественную лестницу.
В УК также поведали свою версию произошедшего. Шататься деревянная лестница начала около года назад. Сотрудники управляющей компании обнаружили, что под лестницей прохудилась канализационная труба. Трубу пришлось откапывать и ремонтировать. По версии «Слободы», если бы эту трубу заметили во время капитального ремонта дома, то рабочим пришлось бы вскрыть лестницу. А потом они были бы вынуждены заменить ее на качественную.
В Фонде же капремонта сообщили GOROD48, что в 2017 году провели полный капитальный ремонт дома, и что замена лестниц не входит в перечень работ по ремонту. Пятилетний гарантийный срок капремонта уже закончился.
Впрочем, оказалось, что в этой истории все же не права УК. Как рассказали нам в городском департаменте ЖКХ, поскольку лестница — общедомовое имущество, то ее ремонтом и заменой должна заниматься управляющая компания.
«Собственникам жилья необходимо напрямую обратиться в УК «Слобода». В случае, если компания откажется исполнять свои обязанности, жильцы могут обратиться в государственную жилищную инспекцию www.dom.gosuslugi.ru, консультация по тел.: 22-13-16», — добавили в департаменте.
1
0
11
1
4
Комментарии (11)