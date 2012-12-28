Липецкий психолог рассказала о приемах мошенников — сотрудников особых центров социальной разведки
Заключившая контракт на 17 миллионов рублей строительная фирма попала в реестр недобросовестных
Общество
106
22 минуты назад
Заключившая контракт на 17 миллионов рублей строительная фирма попала в реестр недобросовестных
Еще одна фирма оставила Усманский район без жилых домов.
Но в предусмотренный контрактом срок ООО «Мега Групп» к строительству домов не приступило. После претензии со стороны заказчика организация забила несколько свай, но дальше работы не возобновлялись. О каких-либо причинах, препятствовавших исполнению взятых на себя обязательств, общество администрацию не уведомило, поэтому заказчик расторг контракт и направил сведения в УФАС, а антимонопольный орган включил ООО «Мега Групп» в реестр недобросовестных подрядчиков: теперь фирме на два года закрыт доступ к закупкам для государственных и муниципальных нужд.
Ранее за такое же нарушение в список недобросовестных подрядчиков попало ООО «Теплоинвест» из Московской области.
0
0
0
0
0
Комментарии