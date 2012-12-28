Житель Воронежа получил три года колонии-поселения нанесение тяжкого вреда здоровью автоинспектора

Инспектора ДПС воронежец сбил на трассе «Дон» в Елецком районе.



Вынесен приговор суда по делу о ДТП на трассе «Дон» 15 января этого года. Обвиняемый, житель Воронежа, получил три года колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Кроме того он должен выплатить пострадавшему 900 тысяч рублей компенсации морального вреда.Следствие и суд установили, что ночью 15 января, воронежец, управлявший минивэном «Фольсваген Кадди», не учел сложные погодные условия, обусловленные снегопадом, и выехал на обочину, где сбил находящегося при исполнении служебных обязанностей старшего инспектора ДПС ОМВД России по Ельцу. В результате ДТП здоровью инспектора был причинен тяжкий вред.