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Житель Воронежа получил три года колонии-поселения нанесение тяжкого вреда здоровью автоинспектора
Происшествия
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45 минут назад
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Житель Воронежа получил три года колонии-поселения нанесение тяжкого вреда здоровью автоинспектора
Инспектора ДПС воронежец сбил на трассе «Дон» в Елецком районе.
Следствие и суд установили, что ночью 15 января, воронежец, управлявший минивэном «Фольсваген Кадди», не учел сложные погодные условия, обусловленные снегопадом, и выехал на обочину, где сбил находящегося при исполнении служебных обязанностей старшего инспектора ДПС ОМВД России по Ельцу. В результате ДТП здоровью инспектора был причинен тяжкий вред.
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