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45 минут назад
1

Житель Воронежа получил три года колонии-поселения нанесение тяжкого вреда здоровью автоинспектора

Инспектора ДПС воронежец сбил на трассе «Дон» в Елецком районе. 

Вынесен приговор суда по делу о ДТП на трассе «Дон» 15 января этого года. Обвиняемый, житель Воронежа, получил три года колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Кроме того он должен выплатить пострадавшему  900 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Следствие и суд установили, что ночью 15 января, воронежец,  управлявший минивэном «Фольсваген Кадди»,  не учел сложные погодные условия, обусловленные снегопадом, и выехал на обочину, где сбил находящегося при исполнении служебных обязанностей старшего инспектора ДПС ОМВД России по Ельцу. В результате ДТП здоровью инспектора был причинен тяжкий вред. 

авария
ДТП
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Комментарии (1)

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.
29 минут назад
Вывод: водитель здесь не причём...не надо останавливать транспортные средства на трассе,для этого существуют стационарные посты ДПС...
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