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В понедельник закрывается въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской
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В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
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65
24 минуты назад

Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей

Мужчину изобличили и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Следователи ОМВД России по Грязинскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина в 2022-23 гг. предлагал запчасти для иномарок в сети Интернет, получал предоплату и переставал выходить на связь с клиентами. Известно о пяти жертвах мошенничества из Тульской, Ростовской, Ульяновской, Московской областей, а также республики Карелия, которых ушлый продавец развёл на 142 750 рублей.

Мужчина всячески пытался замаскировать свою противоправную деятельность. Так, у незнакомца он купил мобильный телефон с чужой СИМ-картой, а банковскую карту, на которую переводили деньги, одолжил у знакомого, объяснив это тем, что хочет скрыть дополнительный заработок от своей гражданской супруги.

Теперь мужчину будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Мошенничество
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