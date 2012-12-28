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Выходные в Липецке: музыкальный кавер, футбол, триатлон и где перекроют движение
Спорт
Сегодня на 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду, на 15 — возможны отключения света
Общество
21-летний парень попался на улице с партией гашиша
Происшествия
В понедельник закрывается въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской
Общество
В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
Жара наступает: в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Читать все
Общество
699
сегодня, 17:38
5

В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 18 августа будет проводить в двух районах Липецка плановые ремонтные работы на сетях – жителей Сырского рудника и Студёнок ожидают временные перебои с холодной водой. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 8а по улице Елецкой, № 2 по улице Прудной, а также частный сектор улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Городовикова, Солнечной, Ударников, Поселковой, Паровозной, Смирнова, Технической, Медицинской, Минской, Прудной, переулка Узорного. 

Цистерны с водой для питья подъедут к домам № 8а по улице Елецкой, № 2 по улице Прудной. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

18 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 перебои со светом возможны (не более трех часов для отдельного домовладения) на улицах адмирала Макарова, Невского, Прокатной, по проспекту Мира, на проездах Универсальном, Поперечном. 

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Комментарии (5)

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Фонтаныч
сегодня, 21:30
При Евгении Юрьевне такого безобразия не было!!!
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Carlson
сегодня, 18:00
На Сырском Руднике холодная вода стала очень плохой, раз чайник вскипит — уже весь белый. Интересно, в городе такую - же воду пьют? раньше такого не было.
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Нервная мать
сегодня, 19:46
Carlson, в городе она уже давно такая плохая, как у вас сейчас. Центр.
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казах
сегодня, 17:59
Кто придумал проводить плановые работы в выходной день? Как появился этот РВК так постоянно как выходные так воду отключают на плановые работы! В будни это делать никак нельзя? Почему молчит Роспотребнадзор, прокуратура?
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казах
сегодня, 17:49
Кто придумал проводить плановые работы в выходной день? Как появился этот РВК так постоянно как выходные так воду отключают на плановые работы! В будни это делать никак нельзя? Почему молчит Роспотребнадзор, прокуратура?
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