Общество
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сегодня, 17:38
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В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
«РВК-Липецк» 18 августа будет проводить в двух районах Липецка плановые ремонтные работы на сетях – жителей Сырского рудника и Студёнок ожидают временные перебои с холодной водой.
Цистерны с водой для питья подъедут к домам № 8а по улице Елецкой, № 2 по улице Прудной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 перебои со светом возможны (не более трех часов для отдельного домовладения) на улицах адмирала Макарова, Невского, Прокатной, по проспекту Мира, на проездах Универсальном, Поперечном.
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