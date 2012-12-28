В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 18 августа будет проводить в двух районах Липецка плановые ремонтные работы на сетях – жителей Сырского рудника и Студёнок ожидают временные перебои с холодной водой.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 8а по улице Елецкой, № 2 по улице Прудной, а также частный сектор улиц Павлова, Лескова, 9 Января, Елецкой, Жактовской, Рудничной, Рябиновой, Городовикова, Солнечной, Ударников, Поселковой, Паровозной, Смирнова, Технической, Медицинской, Минской, Прудной, переулка Узорного.Цистерны с водой для питья подъедут к домам № 8а по улице Елецкой, № 2 по улице Прудной. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 августа работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 перебои со светом возможны (не более трех часов для отдельного домовладения) на улицах адмирала Макарова, Невского, Прокатной, по проспекту Мира, на проездах Универсальном, Поперечном.