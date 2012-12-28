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сегодня, 17:11

36 покупателей товаров «Икея» отсудили более 3,6 миллиона рублей

Они заказали у индивидуального предпринимателя доставку товаров IKEA из стран Евросоюза и Турции, но так их и не дождались.

Липецкий областной суд встал на сторону 36 покупателей товаров «Икея»: они отсудили более 3,6 миллиона рублей у индивидуального предпринимателя из Воронежа — ИП Ренёвой Е.А.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, взысканию подлежат средства за неоказанные услуги в размере 1 986 884 рублей, неустойка — 307 106 рублей, судебные (почтовые) расходы — 8 436 рублей, компенсация морального вреда — 178 000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителей в размере 1 132 742 рублей.

Все покупатели заказали и оплатили у работающего в офисе «Love IKEA VRN» предпринимателя доставку товаров ушедшей из России компании «Икея» из других стран. Но, как следует из исков, индивидуальный предприниматель обязательства не исполнила или исполнила частично. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

«Ранее в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило коллективное обращение от 36 потребителей, проживающих в разных субъектах России, о нарушении индивидуальным предпринимателем Екатериной Ренёвой законодательства о защите прав потребителей при оказании агентских услуг. Как следовало из обращения, между каждым потребителем и ИП Ренёвой Е.А. были заключены агентские договоры на покупку и доставку товаров IKEA из стран Евросоюза и Турции. После истечения сроков доставки агентом неоднократно в одностороннем порядке переносились и устанавливались новые сроки доставки, при этом какие-либо документы, подтверждающие статус заказа и реальное наличие товара, в адрес потребителей агентом не представлялись. Обращения потребителей с просьбами вернуть уплаченные денежные средства ИП Ренёвой Е.А. игнорировались, после чего агент вовсе переставал выходить на связь», — отметили в Роспотребнадзоре.

По итогам рассмотрения обращения потребителей Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обратилось с иском в защиту прав и законных интересов 36 потребителей с требованием о расторжении агентских договоров, взыскании с ИП Ренёвой Е.А. оплаченных потребителями по договорам денежных средств, неустойки за нарушение сроков оказания услуг, компенсации морального вреда и судебных расходов, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей.

Решением Октябрьского районного суда эти требования были удовлетворены. Не согласившись с решением суда ответчик подал апелляционную жалобу. Судебной коллегией по гражданским делам Липецкого областного суда решение первой инстанции уточнено в части размера неустойки, штрафа и государственной пошлины, подлежащих к взысканию с предпринимателя.
права потребителей
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