В Липецкой области сухо и до +28

Завра возможен туман.

10 августа в Липецкой области будет расти атмосферное давление, погода ожидается преимущественно без осадков, в ночные часы — туманы. 11 и 12 августа регион попадет под влияние североатлантического циклона — пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 11 августа — 19-21 градусов тепла, что около нормы, 12 августа — 15-17 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году –5 градусов тепла.