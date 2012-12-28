Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкой области сухо и до +28
Завра возможен туман.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.
День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году –5 градусов тепла.
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