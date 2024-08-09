56-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» полтора миллиона рублей

Чтобы убедить её в этом, мошенникам потребовалось 6 часов.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Липецке 56-летняя сотрудница медицинской организации пыталась спасти свои деньги и перевела на «безопасный счёт» 1,5 миллиона рублей. Чтобы убедить её в этом, мошенникам потребовалось 6 часов.39-летняя женщина дала в долг 10 тысяч рублей своей знакомой, получив от неё сообщение в мессенджере. Оказалось — аккаунт взломали, а писала не знакомая — а мошенники.Подобные сообщения от аферистов выглядят примерно так:25-летнего мужчину обманули на 103 тысячи рублей при покупке игровой консоли через «ВКонтакте». Этот случай произошёл ещё 30 июля, а вчера возбудили уголовное дело.Ещё один покупатель лишился 46 тысяч рублей при покупке комплекта колёс через сайт объявлений.