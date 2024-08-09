Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
Происшествия
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49 минут назад
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56-летняя липчанка перевела на «безопасный счёт» полтора миллиона рублей
Чтобы убедить её в этом, мошенникам потребовалось 6 часов.
39-летняя женщина дала в долг 10 тысяч рублей своей знакомой, получив от неё сообщение в мессенджере. Оказалось — аккаунт взломали, а писала не знакомая — а мошенники.
Подобные сообщения от аферистов выглядят примерно так:
25-летнего мужчину обманули на 103 тысячи рублей при покупке игровой консоли через «ВКонтакте». Этот случай произошёл ещё 30 июля, а вчера возбудили уголовное дело.
Ещё один покупатель лишился 46 тысяч рублей при покупке комплекта колёс через сайт объявлений.
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