Экзамен для перевозки опасных грузов можно было купить

Причём всего за 3000-10 000 рублей.

В Липецке переданы в суд уголовные дела по обвинению 45-летнего специалиста и 72-летнего начальника отдела учреждения дополнительного профессионального образования в коммерческом подкупе на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей (по части первой статьи 204.2 УК РФ)«По данным следствия, в апреле 2023 года 45-летний преподаватель совершил незаконные действия в интересах одного из обучающихся: за вознаграждение в 3000 рублей передал ему ответы на экзаменационные билеты. После успешной сдачи тестов водитель должен был получить свидетельство, разрешающее ему осуществлять перевозку опасных грузов. В аналогичном преступлении обвиняется и 72-летний начальник отдела. Незаконные действия он совершил в отношении двух обучающихся, от которых получил 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемым грозит до года ограничения свободы.