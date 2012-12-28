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Происшествия
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сегодня, 10:57
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Экзамен для перевозки опасных грузов можно было купить
Причём всего за 3000-10 000 рублей.
«По данным следствия, в апреле 2023 года 45-летний преподаватель совершил незаконные действия в интересах одного из обучающихся: за вознаграждение в 3000 рублей передал ему ответы на экзаменационные билеты. После успешной сдачи тестов водитель должен был получить свидетельство, разрешающее ему осуществлять перевозку опасных грузов. В аналогичном преступлении обвиняется и 72-летний начальник отдела. Незаконные действия он совершил в отношении двух обучающихся, от которых получил 10 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемым грозит до года ограничения свободы.
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