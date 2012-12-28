В Липецкой области задержали похитителя часов

Хозяин дома в обед прилег отдохнуть и уснул, не заперев дверь. Этим воспользовался его односельчанин.

В ОМВД России по Борисовскому району Белгородской области обратился 43-летний мужчина, у которого из дома украли наручные часы стоимостью около семи тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области, подозреваемого — 50-летнего односельчанина заявителя задержали в Липецкой области, куда он уехал вскоре после кражи.«Подозреваемый решил заглянуть в гости к односельчанину. Воспользовавшись тем, что хозяин дома в обед прилег отдохнуть и уснул, не заперев дверь, он забрал оставшиеся без присмотра часы и скрылся. Похищенное, по словам мужчины, он впоследствии потерял», — отметили в полиции.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».