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Происшествия
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сегодня, 16:53
В Липецкой области задержали похитителя часов
Хозяин дома в обед прилег отдохнуть и уснул, не заперев дверь. Этим воспользовался его односельчанин.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области, подозреваемого — 50-летнего односельчанина заявителя задержали в Липецкой области, куда он уехал вскоре после кражи.
«Подозреваемый решил заглянуть в гости к односельчанину. Воспользовавшись тем, что хозяин дома в обед прилег отдохнуть и уснул, не заперев дверь, он забрал оставшиеся без присмотра часы и скрылся. Похищенное, по словам мужчины, он впоследствии потерял», — отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
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