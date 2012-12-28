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сегодня, 15:56

В Туапсе на рынке возник крупный пожар

На одном из рынков в Туапсе начался крупный пожар. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В Туапсе загорелся торговый павильон на 400 квадратных метрах. Позже огонь охватил 950 квадратных метров помещения. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек, - сообщает МЧС России в официальном Телеграм-канале.

На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники, - говорится в сообщении ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что пожарные локализовали возгорание.

Открытое горение ликвидировано, - добавили в ведомстве.
пожар
рынок
Туапсе
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