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В России
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сегодня, 15:56
В Туапсе на рынке возник крупный пожар
На одном из рынков в Туапсе начался крупный пожар. Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.
На месте работают 50 специалистов и 17 единиц техники, - говорится в сообщении ведомства.
Позже в МЧС сообщили, что пожарные локализовали возгорание.
Открытое горение ликвидировано, - добавили в ведомстве.
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