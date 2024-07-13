Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало

Сегодня липчан ждут виртуальный концерт, оскароносное кино, гулянья во дворе, футбол.

В Липецке тепло, но не жарко – 25-27 градусов. День пройдёт без существенных осадков.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 1м; вл.1м; 1мст1; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юношеской 18а; 18б; 20а; 39б; 47; 47а; 43; 44; 45; 49; 53; 55; 57а; 59а; Юных Натуралистов. 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; а также на проспекте Победы, 22.









С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами останутся без электричества жители улиц А.Ладыгина, Асфальтной, Дзержинского, Кибальчича, Липецкой, Привокзальной.









У липчан есть возможность словно бы побывать в Санкт-Петербурге и тем же вечером вернуться домой. Для этого нужно лишь зайти в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) Липецкой государственной филармонии на виртуальный концерт «Классика на Дворцовой 2023» (12+).









Показывать, а затем обсуждать будут фильм «Вода». Индия, 2005. Драма. Режиссёр Дипа Мехта (16+).









Кадр из фильма. В 2007 году картина получила премию «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке.







Индия, 1938 год. Восьмилетняя девочка узнает, что она стала вдовой. Когда-то ее выдали замуж впрок за незнакомого взрослого мужчину и оставили в отцовском доме. Теперь согласно святым законам у нее есть три пути: сгореть с мужем на погребальном костре, выйти замуж за его младшего брата или стать неприкасаемой и до конца своих дней жить в ашраме - приюте для вдов при храме, на берегу большой реки... Грусть маленькой отзывчивой девочки скрашивает дружба со старшей подругой по несчастью - красавицей Калияни, которая вынуждена заниматься проституцией, чтобы прокормить обитательниц ашрама. Кэлияни подобна прекрасному цветку, брошенному в грязную воду. В нее страстно влюблен молодой адвокат Нараяни, решивший во что бы то ни стало изменить к лучшему жизнь своей возлюбленной и всего приюта...







В ролях: Сарала, Баддхи Викрама, Хермантха Гамадж.





Во дворе





Проект «Всей семьёй во двор» сегодня доберётся до улицы Индустриальной, 3а (0+).













Есть куда сходить и любителям спорта. В 18:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) дублёры липецкого «Металлурга» проведут свой заключительный матч на 1-м этапе первенства СФФ «Центр». Соперники – сверстники из волгоградского «Ротора-М» (6+)











Волгоградцы уже обеспечили себе продолжение борьбы за медали, а юные липчане будут участвовать в утешительном турнире. Но пора бы уже, наконец, подопечным Евгения Фролова одержать первую победу в сезоне!







Липчане в целом поддерживают инициативу, чтобы на сборы детей в школу разрешили тратить часть материнского капитала, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 63% родителей поддержали эту идею. Недовольными оказались 16%, но в основном – из-за маленький суммы, которую планируют разрешить пустить на школьные расходы – до 10 тысяч рублей. «Я потратила на ребенка уже 40000 и еще не все куплено».













Чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал, — у них, как раз, есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.





Мы их не ценим…





В опросе SuperJob липчане назвали самые недооцененные профессии. По их мнению, к таковым относятся воспитатели - 21% опрошенных, врачи и медсёстры - 17%.











В промежутке с 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы Бабушкина, Бардина, Баймана, Богатырскую, Д.Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводскую, переулки Войнич, Ермака, Ракетный, Тёплый, Щепкина.Заторы вновь начали появляться в Липецке с раннего утра. Следить на ними удобнее в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые подскажут, как объехать пробки и помогут выбрать оптимальный маршрут.На большом экране с помощью профессиональной звуковой аппаратуры липчанам покажут прошлогодний гала-концерт с участием «звезд» мировой оперной сцены. Грандиозное шоу, прекрасные артисты и нестареющая музыка.Прильнуть к экрану сегодня можно и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 на очередном мероприятии из цикла «Истина в кине».В 18:00 у жителей ближайших домов начнётся праздник с музыкой, дискотекой, весёлыми конкурсами и артистическими номерами. Приходить желательно целыми семьями.По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. 8% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 4% — продавцов. Еще 4% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 3% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.