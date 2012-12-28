Происшествия
7329
сегодня, 11:33
10
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Мужчина скончался спустя несколько дней после резонансного ДТП.
Напомним, это ДТП произошло 28 июля в Грязях. В 17:13 напротив дома №177 по улице Советской 36-летний водитель автомобиля «Лексус» пошел на обгон, увидел встречную машину, вывернул руль вправо и не справился с управлением, после чего сбил забор частного дома и въехал прямо во двор. Момент ДТП снял видеорегистратор.
В ДТП пострадали два человека: 36-летний водитель и его 41-летний пассажир. В результате спустя несколько дней после аварии водитель от полученных травм скончался в медучреждении.
0
18
3
14
4
Комментарии (10)