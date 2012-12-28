Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В больнице «Липецк-Мед» вспыхнул пожар, 80 человек пришлось эвакуировать
Происшествия
На Соколе иномарка врезалась в бассейн
Происшествия
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
После короткого похолодания в Липецкую область вернется тепло
Погода в Липецке
18-летнего усманца арестовали за осквернение памятника и насилие над полицейскими
Происшествия
Липчанин задержан за убийство в Сочи
Происшествия
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
В Липецкой области наблюдали северное сияние
Общество
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
Читать все
Липчанин на спор сиганул с крыши девятиэтажки
Происшествия
Несовершеннолетний вышел погулять с пневматической винтовкой
Происшествия
В Кузнечном переулке появился мини-провал
Общество
36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице
Происшествия
Липчане 430 раз пожаловались на работу банков
Экономика
Ремонт ценой в 12,2 млн рублей — коту под хвост
Общество
2911 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
В регионе продолжается модернизация поликлиник
Здоровье
За три дня на дорогах области 12 раненых и один погибший
Происшествия
Три человека погибли в пожарах за неполный день
Происшествия
Читать все
Происшествия
7329
сегодня, 11:33
10

36-летний водитель влетевшего во двор «Лексуса» умер в больнице

Мужчина скончался спустя несколько дней после резонансного ДТП.

Водитель «Лексуса», протаранившего забор и влетевшего во двор частного дома в Грязях, скончался в больнице.

Напомним, это ДТП произошло 28 июля в Грязях. В 17:13 напротив дома №177 по улице Советской 36-летний водитель автомобиля «Лексус» пошел на обгон, увидел встречную машину, вывернул руль вправо и не справился с управлением, после чего сбил забор частного дома и въехал прямо во двор. Момент ДТП снял видеорегистратор.

В ДТП пострадали два человека: 36-летний водитель и его 41-летний пассажир. В результате спустя несколько дней после аварии водитель от полученных травм скончался в медучреждении.
ДТП
0
18
3
14
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
-
10 минут назад
Теперь не узнаем, заклинила ли педаль, как в Теслах бывало.
Ответить
Хз
13 минут назад
Куда летел то?!
Ответить
Человек
37 минут назад
сам выбрал свою судьбу ,не надо валить на врачей !
Ответить
Фокс
48 минут назад
Царство ему небесное и низкий поклон за то, что с собой никого не прихватил
Ответить
гость
сегодня, 12:00
Причём здесь врачи?
Ответить
Елена
сегодня, 12:00
Бог кому то спас жизнь.
Ответить
Позитив
сегодня, 11:46
Очень жаль, совсем молодой! Куда же вы (водители) всё спешите??? Какое горе родным и близким!!!
Ответить
Хитрый
сегодня, 11:42
Грязинское ЦРБ эх там здоровый умрет через неделю его в Липецк нужно было вести!
Ответить
Катерина
59 минут назад
А липецкие что Боги? Только к хирургу почему-то в Грязи отправили на осмотр из Липецка.
Ответить
Гость
сегодня, 11:53
А было время знаю и Грязинской больнице ЦРБ лет 30 назад хороших врачей много было,вот что значит оптимизация по нашему.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru