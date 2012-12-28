Роман Ченцов: «На Студеновском мосту асфальт в зиму мы укладывать не будем»

Мэр Липецка проинспектировал реконструкцию моста, соединяющего Сокол с остальной частью города.

В 2021 году эксперты ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» признали неудовлетворительным из-за выявленных многочисленных дефектов по их долговечности, безопасности, ремонтопригодности мост через ручей Студеный. Однако средства на его капремонт мэрия нашла только в прошлом году. Управление главного смотрителя оценило работы на мосту 1956 года постройки в 175 906 280 рублей. Подряд выиграла липецкая компания «Капиталстрой», сбросившая цену на 1,8 миллиона.Студеновский мост на ремонт перекрыли наполовину в ночь на 24 июня. Для движения оставили две полосы — по одной в каждую сторону.Подрядчик разобрал часть конструкции моста. Теперь ему нужно капитально отремонтировать опоры, ригели, пролеты и мостовое полотно, установить новые барьерные и перильные ограждения, обновить пешеходные зоны.Сегодня ход работ проинспектировал глава города Роман Ченцов.Выяснилось, что на объекте работают всего 11 сотрудников «Капиталстроя». Мэр спросил, почему?— Вы же понимаете, что перекрытый наполовину мост создает трудности водителям, грозит аварийными ситуациями?Ответ был сугубо липецкий: строительство моста задерживают смежники — сетевые компании. А через этот мост, по словам вице-мэра Николая Деругунова, проходит очень много сетей, в их числе высоковольтные кабели. Но только сегодня, например, «Ростелеком» подписал договор с заказчиком, УГС, на перенос своих кабелей, которые идут по двум сторонам моста: на действующей половине проходит оптоволоконный кабель, по демонтированной стороне — медный. Роман Ченцов упрекнул представителя этой сетевой организации в волоките, ведь этот договор был готов еще две недели назад. Но тот лишь пожал плечами, сказав, что он отвечает сугубо за технические работы, связанные с переносом кабелей. Представитель «Ростелекома» расстроил мэра заявлением о том, что закончить свои работы компания собирается к 15 августа. «Здесь кабели по 600 пар. Все живые, с абонентами. Нам нужно время, чтобы переподключить потребителей».Параллельно на мосту работают компании «РВК-Липецк» и дочки Россетей «Липецкэнерго». Но если «Липецкэнерго» к сегодняшнему дню уже протянули новые кабеля взамен старых и им нужно лишь переподключиться, то горводоканалу еще только предстоит рыть приямки, чтобы путем проколов протащить на трехметровой глубине канализационную трубу. Сети «РВК» мешают мостовикам начать бурение под первый ряд опор нового моста.Роман Ченцов поинтересовался, не случится ли так, что во время горизонтального бурения могут быть повреждены сети других ресурсных компаний? Главный смотритель мэрии Виталий Лесных ответил, что нет, что газопровод среднего давления залегает на глубине 1,4 метра.— Какая вам нужна от нас помощь, чтобы ускориться? — спросил мэр представителя «Капиталстроя».— Чтобы сетевики поскорее перенесли свои кабеля. У нас в простое с 20 июля стоит буровая. В простое и часть наших сотрудников.Как только ресурсные организации уйдут с моста, сумеет ли подрядчик УГС наверстать упущенное время?— Будем работать в две смены. У нас есть резерв рабочей силы, мы уже подготовили буровые столбы, каркасы, обсадные трубы, — так ответил на этот вопрос прораб мостостроительной компании.Как только будут готовы все элементы половины моста и его заасфальтируют, ремонт, соответственно, переместится на вторую половину. Но если уже в начале ноября грянут морозы, что тогда? Бетон еще можно прогревать тепловыми пушками, но не асфальт.— Никто в мороз асфальт укладывать не будет. Тут два варианта — либо мы успеем по погоде и заасфальтируем отремонтированную половину моста. Тогда мы перезапустим движение по его второй половине. Либо если погода не позволит, то асфальт уложим уже весной, — сказал мэр.Но даже при самом неблагоприятном развитии событий все идет по плану! Ведь окончание срока реконструкции Студеновского моста — 1 ноября 2025 года. Так написано в муниципальном контракте. Но в мэрии пытаются сыграть на опережение без нарушения технологий. Если погода позволит, то первую часть моста подрядчик введет в техническую эксплуатацию уже в этом году. Тогда реконструкция второй части моста пойдет втрое быстрее, ведь с нее уже будут вынесены сети. Но в любом случае заказчик, управление главного смотрителя, уверен, что подрядчик закончит ремонт гораздо раньше обозначенного контрактом срока.Подрядом предусмотрено углубление на метр сорок русла ручья.