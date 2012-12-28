11-летняя девочка помогла мошенникам оформить на мать кредит в 50 000 рублей

А 36-летний липчанин поверил «сотруднику ФСБ», взял кредит в 3,5 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам.

В Липецкой области на удочку мошенников попалась 11-летняя девочка, которую обрадовали, что она выиграла виртуальную валюту. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ребёнка попросили включить демонстрацию экрана, переходить по ссылкам и вводить нужные коды подтверждения. Воспользовавшись полученной информацией, мошенники смогли оформить кредит в 50 000 рублей на мать девочки.А 11-летний мальчик регистрировал аккаунт в онлайн-игре. Помочь ему вызвался другой пользователь и попросил продиктовать коды, которые пришлют на телефон его матери. Получив необходимые данные, мошенники списали с карты женщины более 14 тысяч рублей.С 2018 года липчанка общалась в онлайн-игре со своей «виртуальной подругой», которая предложила за 3000 рублей купить у неё персонажа. 21-летняя девушка отправила деньги на указанный счёт, но «подруга» перестала выходить на связь.33-летняя липчанка поверила сотруднику «правоохранительных органов» и отправила на «безопасный счёт» свои 400 тысяч рублей, а потом ещё оформила кредит на 1,3 миллиона рублей и перевела их через четыре банкомата в Липецке.46-летняя липчанка пыталась спастись от несанкционированного кредита по совету «сотрудника ФСБ» в мессенджере. Липчанка взяла в банке 1,2 миллиона рублей и перевела наличные неизвестному.36-летний липчанин так же поверил «сотруднику ФСБ» и взял кредит в 3,5 миллиона рублей. Все деньги он перевёл мошенникам.