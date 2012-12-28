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вчера, 17:11
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11-летняя девочка помогла мошенникам оформить на мать кредит в 50 000 рублей

А 36-летний липчанин поверил «сотруднику ФСБ», взял кредит в 3,5 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам.

В Липецкой области на удочку мошенников попалась 11-летняя девочка, которую обрадовали, что она выиграла виртуальную валюту. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ребёнка попросили включить демонстрацию экрана, переходить по ссылкам и вводить нужные коды подтверждения. Воспользовавшись полученной информацией, мошенники смогли оформить кредит в 50 000 рублей на мать девочки.

А 11-летний мальчик регистрировал аккаунт в онлайн-игре. Помочь ему вызвался другой пользователь и попросил продиктовать коды, которые пришлют на телефон его матери. Получив необходимые данные, мошенники списали с карты женщины более 14 тысяч рублей.

С 2018 года липчанка общалась в онлайн-игре со своей «виртуальной подругой», которая предложила за 3000 рублей купить у неё персонажа. 21-летняя девушка отправила деньги на указанный счёт, но «подруга» перестала выходить на связь.

33-летняя липчанка поверила сотруднику «правоохранительных органов» и отправила на «безопасный счёт» свои 400 тысяч рублей, а потом ещё оформила кредит на 1,3 миллиона рублей и перевела их через четыре банкомата в Липецке.

46-летняя липчанка пыталась спастись от несанкционированного кредита по совету «сотрудника ФСБ» в мессенджере. Липчанка взяла в банке 1,2 миллиона рублей и перевела наличные неизвестному.

36-летний липчанин так же поверил «сотруднику ФСБ» и взял кредит в 3,5 миллиона рублей. Все деньги он перевёл мошенникам.
мошенничество
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Эх
вчера, 21:58
Взрослые люди. Понятно, деньги накопили, деть некуда, кому-то подарили. Эх, мне бы кто миллиончик подарил... Но кредит-то зачем брать и в долговую кабалу лезть? Люди, вы нормальные или как? Меня в долг ломает взять, а тут миллионный кредит взять и кому-то отдать Это как? В голове никак не укладывается.
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6 полата.
вчера, 20:52
Вот читаеш и не верится как такое получается прям чюдеса какието. Вроде люди взрослые и трезвые а делают вещи ну не повериш просто.
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135
вчера, 20:25
А есть те, на которых действительно оформили кредит без их ведома?
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Роман
вчера, 20:19
Как так такие суммы Дают .хотел взять 30т. Три дня думали дать Или недать!
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Деградация общества
вчера, 18:34
С таким качеством образования результат очевиден
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Мне кажется
вчера, 18:24
Банкиры в доле.
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Ну
вчера, 17:46
А где ж адвокат?
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Таточка
вчера, 17:31
ЕГЕ рулет!
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