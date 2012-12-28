В Липецке аферист не вернул владельцам арендуемых товаров на 166 тысяч рублей

Взяв товары в аренду, липчанин тут же сдавал в комиссионный магазин

В Липецке будут судить 34-летнего местного жителя по пяти эпизодам мошенничества.– В период с февраля по декабрь 2023 года обвиняемый на одном из интернет-сервисов находил объявления об оказании услуг и сдаче в аренду различных товаров. С продавцами злоумышленник встречался по местам их проживания. Серьезность своих намерений он подтверждал распиской и документом, удостоверяющим личность. Как только арендуемый товар оказывался в руках обвиняемого, он сдавал его в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства тратил. Преимущественно его добычей становилась компьютерная техника, музыкальные колонки и фотоаппараты. Следствием установлено, что обязательства по возврату арендованной техники злоумышленник не намеревался исполнять. Он сразу переставал выходить на связь и блокировал аккаунты. Таким образом ему удалось похитить 166 тысяч рублей у 4 потерпевших. В одном из случаев, обвиняемый откликнулся на объявление 48-летней липчанки, искавшей на сайте объявлений мастера по строительству садовой постройки. Потерпевшая передала фигуранту на покупку строительных материалов 35 тысяч рублей. После получения наличных, лжемастер перестал отвечать на звонки и сообщения. В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме возместил ущерб причиненный потерпевшим, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.Липчанин заключен под стражу до суда.