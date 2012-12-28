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Общество
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сегодня, 08:41
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Статистика: за неделю в Липецкой области подорожала капуста, картофель начал падать в цене
Капуста за неделю прибавила в цене почти 7% - это самый заметный рост среди продуктов питания и товаров повседневного спроса в Липецкой области с 16 по 22 июля.
Капуста оказалась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов – она прибавила в цене 6,96%. Среди овощей увеличились также цены на огурцы (+2,04%), лук (+1,8%). Стали дороже за неделю мясные и овощные консервы для детского питания – на 4,8% и 3,91% соответственно. Менее одного процента увеличились цены на мороженую рыбу, масло сливочное и подсолнечное, творог, рис, печенье, хлеб пшеничный, яблоки.
Подешевели за неделю свинина (-0,19%), куры (-1,33%), маргарин (-1%), пастеризованное молоко (-0,4%), сметана (-0,25%), сыр (-0,4%), молочные сухие смеси для детского питания (-1,01%), яйца (-0,55%), сахар (-0,11%), чай (-0,33%), гречка (-0,24%), картофель (-1,96%), свекла (-4,95%), морковь (-3,57%), бананы (-4,76%), помидоры (-0,2%).
Не изменились за неделю цены на говядину, баранину, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.
Из товаров повседневного спроса за неделю с 16 по 22 июля подорожали туалетное мыло (+1,91%), шампунь (+0,24%), зубная паста (+0,69%), зубные щетки (+0,57%). Стали дешевле мужские носки (-2,37%), стиральный порошок (-0,28%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские джинсы, пеленки, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное мыло, спички.
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