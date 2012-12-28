Статистика: за неделю в Липецкой области подорожала капуста, картофель начал падать в цене

Капуста за неделю прибавила в цене почти 7% - это самый заметный рост среди продуктов питания и товаров повседневного спроса в Липецкой области с 16 по 22 июля.

Свекла вторую неделю подряд оказалась лидером среди продуктов, которые подешевели – на прошлой неделе она потеряла в цене около 5%. Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 16 по 22 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Капуста оказалась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов – она прибавила в цене 6,96%. Среди овощей увеличились также цены на огурцы (+2,04%), лук (+1,8%). Стали дороже за неделю мясные и овощные консервы для детского питания – на 4,8% и 3,91% соответственно. Менее одного процента увеличились цены на мороженую рыбу, масло сливочное и подсолнечное, творог, рис, печенье, хлеб пшеничный, яблоки.Подешевели за неделю свинина (-0,19%), куры (-1,33%), маргарин (-1%), пастеризованное молоко (-0,4%), сметана (-0,25%), сыр (-0,4%), молочные сухие смеси для детского питания (-1,01%), яйца (-0,55%), сахар (-0,11%), чай (-0,33%), гречка (-0,24%), картофель (-1,96%), свекла (-4,95%), морковь (-3,57%), бананы (-4,76%), помидоры (-0,2%).Не изменились за неделю цены на говядину, баранину, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.Из товаров повседневного спроса за неделю с 16 по 22 июля подорожали туалетное мыло (+1,91%), шампунь (+0,24%), зубная паста (+0,69%), зубные щетки (+0,57%). Стали дешевле мужские носки (-2,37%), стиральный порошок (-0,28%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские джинсы, пеленки, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное мыло, спички.