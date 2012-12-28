Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из дома в переулке Балакирева выпала женщина
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК — ДТП на пешеходном переходе
Происшествия
Под колеса «четверки» попала 14-летняя девочка
Происшествия
«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Происшествия
В Липецке решили отремонтировать вторую из трех улиц Космонавтов
Общество
Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии
Происшествия
В очереди на рынке у 61-летнего мужчины вытащили из кармана 10 500 рублей
Происшествия
Читать все
«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Общество
54-летняя женщина перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей
Происшествия
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Происшествия
69-летнего пенсионера оштрафовали за продажу опасного самогона
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожала капуста, картофель начал падать в цене
Общество
В Липецке аферист не вернул владельцам арендуемых товаров 166 тысяч рублей
Происшествия
В столкновении «десятки» и «Киа» пострадала 58-летняя женщина
Происшествия
31-летний мужчина набросился на машину односельчанина с деревянной доской
Происшествия
Читать все
Общество
195
сегодня, 08:41
3

Статистика: за неделю в Липецкой области подорожала капуста, картофель начал падать в цене

Капуста за неделю прибавила в цене почти 7% - это самый заметный рост среди продуктов питания и товаров повседневного спроса в Липецкой области с 16 по 22 июля.

Свекла вторую неделю подряд оказалась лидером среди продуктов, которые подешевели – на прошлой неделе она потеряла в цене около 5%. Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 16 по 22 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Капуста оказалась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов – она прибавила в цене 6,96%. Среди овощей увеличились также цены на огурцы (+2,04%), лук (+1,8%). Стали дороже за неделю мясные и овощные консервы для детского питания – на 4,8% и 3,91% соответственно. Менее одного процента увеличились цены на мороженую рыбу, масло сливочное и подсолнечное, творог, рис, печенье, хлеб пшеничный, яблоки.

Подешевели за неделю свинина (-0,19%), куры (-1,33%), маргарин (-1%), пастеризованное молоко (-0,4%), сметана (-0,25%), сыр (-0,4%), молочные сухие смеси для детского питания (-1,01%), яйца (-0,55%), сахар (-0,11%), чай (-0,33%), гречка (-0,24%), картофель (-1,96%), свекла (-4,95%), морковь (-3,57%), бананы (-4,76%), помидоры (-0,2%).

Не изменились за неделю цены на говядину, баранину, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.

Из товаров повседневного спроса за неделю с 16 по 22 июля подорожали туалетное мыло (+1,91%), шампунь (+0,24%), зубная паста (+0,69%), зубные щетки (+0,57%). Стали дешевле мужские носки (-2,37%), стиральный порошок (-0,28%). Недельная инфляция не затронула такие товары, как детские джинсы, пеленки, школьные спортивные костюмы, детские и мужские футболки, детские и взрослые кроссовки, хозяйственное мыло, спички.
цены
статистика
0
0
0
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Васисуалий Лоханкин
3 минуты назад
В этом и есть сермяжная правда русского народа - экономить на капусте и огурцах, рассуждая о необходимости восстановления того, что необходимо восстанавливать.
Ответить
наш
сегодня, 09:08
ну и где тут ,нафик,стабильность?
Ответить
Коммунист знающий
44 минуты назад
В телевизоре
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru