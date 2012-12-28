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Происшествия
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сегодня, 17:18
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54-летняя женщина перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей
А азартная 72-летняя пенсионерка решила поучаствовать в конкурсе и лишилась 83 500 рублей.
38-летний мужчина с 5 по 23 июля общался по телефону с неизвестными, которые под предлогом необходимости обеспечения сохранности денежных средств на счету и отмены несанкционированного оформления кредитов на его имя убедили перевести мошенникам 1,8 миллиона рублей.
60-летний липчанин тоже пытался отменить кредит на своё имя и лишился 1,2 миллиона рублей.
Также накануне в полицию пришла 72-летняя женщина. 23 июля с 16:30 до 20:00 потерпевшая общалась с неизвестным, который предложил ей поучаствовать в конкурсе якобы от «Почта Банка». Женщина согласилась и у ней с карты списали 83 500 рублей.
33-летний отзывчивый липчанин получил сообщение от знакомого в месенджере с просьбой одолжить 30 000 рублей. Мужчина перевёл деньги, но потом оказалось, что аккаунт был взломан, и деньги на самом деле просили мошенники.
23-летняя девушка хотела купить свадебное платье на сайте объявлений и лишилась 8200 рублей.
В Усманском районе 60-летнего мужчину обманул «сотрудник ФСБ». Мужчину обрабатывали по телефону с 19 по 23 июля, и в результате он отправил мошенникам 164 000 рублей.
Липчан ещё раз призывают не верить звонкам сотрудников «банков» и «Центробанка», «Росфинмониторинга», «ФСБ», «правоохранительных органов», «операторов связи», «Госуслуг» и не диктовать никому никакие коды из SMS-сообщений.
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