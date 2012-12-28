Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки

Но телефоном и картой она так и не воспользовалась

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Жительница Лебедяни часто приезжала в Липецке со своей кошкой, с которой ходила в одну и ту же ветеринарную клинику. После посещения ветеринаров, она заходила в один и тот же магазин, расположенный рядом. Женщина настолько часто бывала в магазине, что ее даже знали продавцы. Это и помогло полицейским расследовать кражу мобильного телефона, оставленного в этом магазине.- В ОП № 6 УМВД России по Липецку 12 июля обратилась 45-летняя гражданка с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 20 000 рублей и банковской карты, принадлежащие её несовершеннолетней дочери. Девочка в тот день в сетевом магазине по ул.Водопьянова на столе для хранения сумок забыла свой телефон, в чехле которого лежала банковская карта. Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных мероприятий, изучения видео с камер наблюдения, установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 58-летняя пенсионерка, жительница Лебедянского района, ­- сообщили в УМВД России по Липецкой области.Женщина обнаружила телефон, огляделась по сторонам, и положила его себе в сумку. Дома она не включала найденный телефон и не пользовалась банковской картой.Задержали лебедянку в следующий ее приезд в ветклинику, когда она по обыкновению зашла и в магазин.- Похищенный телефон и банковская карта у нее изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, ­- сообщили в полиции.