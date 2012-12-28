В Липецком округе 46-летняя женщина перевела «сотруднику ФСБ» 1,2 миллиона рублей

Деньги она взяла в кредит в нескольких банках.

Сразу двое жителей Липецкого округа были обмануты телефонными мошенниками, представившимися «сотрудниками ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 46-летнюю женщину обманули под предлогом предотвращения оформления кредита на её имя. В результате она сама взяла в нескольких банках кредиты на общую сумму 1,2 миллиона рублей и перевела деньги мошенникам через банкоматы.Точно также в селе Хрущёвка Липецкого округа 19 июля обманули 64-летнего мужчину. С его карты было списано 20 тысяч рублей.В Липецке 53-летняя женщина сообщила в полицию, что с 13 по 22 июля с использованием ранее потерянного ею телефона неизвестный зашёл в личный кабинет и оформил на её имя кредит на 700 тысяч рублей, после чего деньги были сняты со счёта.38-летний мужчина 20 июля был обманут при покупке запчастей через сайт объявлений — он лишился 4 тысяч 819 рублей.71-летняя женщина с 3 по 12 июля общалась про телефону с неизвестным, который под предлогом оказания брокерских услуг обманул пенсионерку на 192 тысячи 900 рублей.37-летний мужчина 6 июля под предлогом аренды квартиры лишился 5 тысяч рублей.32-летний липчанин одолжил 10 тысяч рублей по просьбе со взломанной страницы в соцсети.А в Грязях 27-летний мужчина нашёл на сайте объявление об оказании услуг по установке системы отопления и перевёл мошенникам 38 тысяч 310 рублей.