В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
Происшествия
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сегодня, 11:41
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В Липецком округе 46-летняя женщина перевела «сотруднику ФСБ» 1,2 миллиона рублей
Деньги она взяла в кредит в нескольких банках.
Точно также в селе Хрущёвка Липецкого округа 19 июля обманули 64-летнего мужчину. С его карты было списано 20 тысяч рублей.
В Липецке 53-летняя женщина сообщила в полицию, что с 13 по 22 июля с использованием ранее потерянного ею телефона неизвестный зашёл в личный кабинет и оформил на её имя кредит на 700 тысяч рублей, после чего деньги были сняты со счёта.
38-летний мужчина 20 июля был обманут при покупке запчастей через сайт объявлений — он лишился 4 тысяч 819 рублей.
71-летняя женщина с 3 по 12 июля общалась про телефону с неизвестным, который под предлогом оказания брокерских услуг обманул пенсионерку на 192 тысячи 900 рублей.
37-летний мужчина 6 июля под предлогом аренды квартиры лишился 5 тысяч рублей.
32-летний липчанин одолжил 10 тысяч рублей по просьбе со взломанной страницы в соцсети.
А в Грязях 27-летний мужчина нашёл на сайте объявление об оказании услуг по установке системы отопления и перевёл мошенникам 38 тысяч 310 рублей.
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