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Происшествия
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сегодня, 14:16
51-летний мужчина получил ожоги 30% тела в пожаре на улице 40 лет Октября
В Липецк он приехал в гости к родственникам.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина получил ожоги 30% тела и термоингаляционную травму.
По предварительным данным, ребёнок также пострадал.
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