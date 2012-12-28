День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
В Лев-Толстовском районе в улетевшем в кювет автомобиле «Ссанг Йонг» пострадали два человека
Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог
Происшествия
252
59 минут назад
1
Рабочий из Энгельса украл в Липецке две бензопилы стоимостью 180 тысяч
Краденое он сдал в комиссионный магазин за 8 тысяч
- Подозреваемый в период с 14 по 15 апреля, отжав пластиковое окно, проник в складское помещение, расположенное по улице 9 Мая Липецка, откуда похитил две бензопилы, причинив тем самым предприятию материальный ущерб в размере более 160 000 рублей. Подозреваемый по распределению был направлен в Липецк, устроившись в данную фирму, проработал около двух месяцев, после чего похитил со склада две бензопилы. Похищенное сдал в комиссионный магазин, выручив 8 000 за обе бензопилы. Сотрудниками полиции одну бензопилу удалось изъять из магазина, а другая была уже продана, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.
0
0
1
0
2
Комментарии (1)