Рабочий из Энгельса украл в Липецке две бензопилы стоимостью 180 тысяч

Краденое он сдал в комиссионный магазин за 8 тысяч

Липецкие полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в краже со склада двух бензопил.­- Подозреваемый в период с 14 по 15 апреля, отжав пластиковое окно, проник в складское помещение, расположенное по улице 9 Мая Липецка, откуда похитил две бензопилы, причинив тем самым предприятию материальный ущерб в размере более 160 000 рублей. Подозреваемый по распределению был направлен в Липецк, устроившись в данную фирму, проработал около двух месяцев, после чего похитил со склада две бензопилы. Похищенное сдал в комиссионный магазин, выручив 8 000 за обе бензопилы. Сотрудниками полиции одну бензопилу удалось изъять из магазина, а другая была уже продана, ­- сообщили в УМВД России по Липецкой области.