Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жара: осталось потерпеть всего день
Общество
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Слесаря ООО «Теплосфера» убили выстрелом из пневматического ружья
Происшествия
В Липецкой области двадцать первый утонувший
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 20-й утонувший, застреленный рабочий и избитый дворник
Общество
Избитого дворника вывели из комы
Происшествия
Липчанин попался на разведении костра в Фащевском лесничестве
Происшествия
«Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ?»
Общество
Читать все
«Требование у меня одно: делать честно свою работу!»
Общество
Улицу Царицы Татьяны в Липецке завалили битым кирпичом и строительным мусором
Общество
С 75-летней липчанки «сняли порчу» за 840 тысяч рублей
Происшествия
Пьяный липчанин устроил дебош в больнице, вспомнив, что там умер его отец
Происшествия
В жилете у 39-летнего липчанина нашли 1,29 грамма наркотической смеси
Происшествия
В районах Дикого и Новолипецка отключат холодную воду
Общество
За убийство отчима липчанин получил 9,5 лет колонии
Происшествия
В Липецкой области еще один день сильной жары
Погода в Липецке
Ты не ты, когда жара!
Общество
Усманец пустил знакомого пожить в доме, а тот его обокрал
Происшествия
Читать все
Происшествия
117
33 минуты назад

За убийство отчима липчанин получил 9,5 лет колонии

Отчим заступился за женщину, когда сын начал ее бить

Вынесен приговор жителю Липецка за смертельное избиение отчима.

– 31 марта 2024 года нетрезвый липчанин, находившийся в гостях у матери в комнате общежития по улице А. Макарова в Липецке, в ходе конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ осужденный тем же табуретом нанес отчиму удары по голове, сбив с ног. Находившегося на полу мужчину он избил, нанеся множественные удары ногами. В бессознательном состоянии потерпевший был госпитализирован, однако несмотря на медпомощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. На время следствия фигурант был заключен под стражу. Он ранее судим, в том числе за кражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, – сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
убийство
суд
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru