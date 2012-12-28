За убийство отчима липчанин получил 9,5 лет колонии

Отчим заступился за женщину, когда сын начал ее бить

Вынесен приговор жителю Липецка за смертельное избиение отчима.– 31 марта 2024 года нетрезвый липчанин, находившийся в гостях у матери в комнате общежития по улице А. Макарова в Липецке, в ходе конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ осужденный тем же табуретом нанес отчиму удары по голове, сбив с ног. Находившегося на полу мужчину он избил, нанеся множественные удары ногами. В бессознательном состоянии потерпевший был госпитализирован, однако несмотря на медпомощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. На время следствия фигурант был заключен под стражу. Он ранее судим, в том числе за кражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, – сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.