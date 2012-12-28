Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
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Происшествия
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33 минуты назад
За убийство отчима липчанин получил 9,5 лет колонии
Отчим заступился за женщину, когда сын начал ее бить
– 31 марта 2024 года нетрезвый липчанин, находившийся в гостях у матери в комнате общежития по улице А. Макарова в Липецке, в ходе конфликта нанес ей удары кулаками по голове. За женщину вступился её 52-летний супруг, ударив обидчика табуретом. В ответ осужденный тем же табуретом нанес отчиму удары по голове, сбив с ног. Находившегося на полу мужчину он избил, нанеся множественные удары ногами. В бессознательном состоянии потерпевший был госпитализирован, однако несмотря на медпомощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. На время следствия фигурант был заключен под стражу. Он ранее судим, в том числе за кражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, – сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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