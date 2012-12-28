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Общество
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34 минуты назад
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В Липецке выявили незаконный пункт приёма металлолома
Возбуждено дело об административном правонарушении.
«На основании сведений из реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов лицензии на осуществление деятельности у этой точки нет», — сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 стать 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)».
Фото - vk.com/club194315413
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