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39 минут назад
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В Липецкой области 2799 человек пострадали от укусов клещей

460 снятых с людей клещей оказались заразными.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 2799 человек, из них 1289 детей (46%).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2616 клещей, из них 343 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,1%), 111 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 15,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% — на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.

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Комментарии (1)

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Горожанин
26 минут назад
Окашивать надо и обрабатывать,как это делали ранее. Во дворах в центральной части города трава местами по пояс, УК не скашивают траву. Сняли с ребенка клеща! Когда такое было раньше, чтобы в городе во дворе подцепить клеща было возможным? Только в лесу….. брошенный город
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