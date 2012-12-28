В Липецкой области 2799 человек пострадали от укусов клещей

460 снятых с людей клещей оказались заразными.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 2799 человек, из них 1289 детей (46%).Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2616 клещей, из них 343 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,1%), 111 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.В 15,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% — на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.