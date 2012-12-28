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Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города

Сегодня, 11 июля, водолазы нашли тело 17-летнего юноши, который утонул, спасая девочку, утром автомобиль ГАИ попал в аварию, и опубликована программа Дня города.

Сегодня утром водолазы-спасатели нашли в запруде реки Плоскуша у села Богородицкое тело 17-летнего подростка. Он погиб накануне вечером, спасая девочку, которая упала в воду с надувного круга.

В МЧС особо отметили, что ребята купались в необорудованном месте, где установлен знак «Купание запрещено!».

Подросток стал пятым утонувшим несовершеннолетним с начала купального сезона. Всего же этим летом в водоемах погибли 18 человек. Столько пловцов удалось спасти.

«Жаль парня. Соболезнование его родным и близким. Почему дети ходят на речку без сопровождения взрослых?» — написала Лиза.

Сегодня рано утром на улице Циолковского столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Тойота Камри» Госавтоинспекции.


По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителем «Лады Калины».

«На одну аварию с госавтоинспекцией столько машин понаехали, а на рядовое ДТП, часами дождаться не можем». — возмутился С.

«Липчане что только и могут говорить плохо и писать свои глупые комментарии про сотрудников полиции, Вы бы, кто пишет эти комментарии, поработали бы в мороз, дождь и жару, защищая нас с вами, а не писали свои глупые комментарии. Вы бы лучше обсуждали того, кто стал виновником ДТП, почему он превысил скоростной режим! А то все умные только писать гадости и глупости про сотрудников, а как у вас у народа беда так вы бежите на помощь и вам помогают! Будьте разумными, думайте что пишите!» — попросил Кирилл Анатольевич.

Примерно в это же время на перекрёстке улиц Интернациональной и Зегеля мотоциклист столкнулся с автомобилем «Хёндай Солярис». 29-летнего байкера с переломами отвезли в больницу.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, при повороте налево женщина-водитель «Хёндая» не уступила мотоциклисту дорогу.

«А таких много в Липецке летает с ревом и без номерных знаков! А ГАИ они не интересны? Только когда в реанимацию увозят?» — спросил Интересно.

День города липчане будут праздновать неделю! Липецку исполняется 321 год — дата не круглая, но по-своему интересная — обратный отсчет (куда только?)

Горожан ждет насыщенная программа, с которой можно познакомиться здесь. Салюта, по понятным причинам, не будет. Хедлайнером праздника станет певица Пелагея, которая споет для липчан вечером 20 июля на Соборной площади.

«Шикарная программа, как везде успеть?» — переживает Позитив.

«Всё хуже и хуже с каждым годом стали отмечать день города, тухло как-то». — считает мнение народа.

У синоптиков без изменений. Завтра в Липецке ожидается от +27 до +29 градусов.
вечЁрка
происшествия на воде
ДТП
День города
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Комментарии (2)

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35 минут назад
3...2...1... Пуск!))) В светлое будущее!
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Липчанин
сегодня, 20:34
Не один гаишник не ушел добровольно из за тяготы службы а какая зарплата в завод он не пойдет где работают и в мороз и в жару.
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