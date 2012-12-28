Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Солярисом»

Сегодня утром на пересечении улиц Интернациональной и Зегеля произошло ДТП.

Сегодня около 9 утра на перекрёстке улиц Интернациональной и Зегеля столкнулись автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 56-летней женщины и мотоцикл.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклиста с места аварии госпитализировали. Его личность и возраст ещё устанавливаются.