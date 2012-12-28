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Происшествия
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сегодня, 09:57
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Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Солярисом»
Сегодня утром на пересечении улиц Интернациональной и Зегеля произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мотоциклиста с места аварии госпитализировали. Его личность и возраст ещё устанавливаются.
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