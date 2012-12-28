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сегодня, 12:37
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17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул

Парень погиб в Добринском районе. Спасатели нашли его тело после нескольких часов поисков.

Сегодня утром водолазы-спасатели нашли в запруде реки Плоскуша у Богородицкого сельского поселения Добринского района тело 17-летнего подростка. Юноша погиб вчера, спасая девочку. 

«Подросток увидел, как с надувного круга в воду упала девочка и стала звать на помощь. Парень поплыл её спасать. И спас, но сам выбраться на мель не смог», — сообщили в Главном управлении МЧС по Липецкой области.

Тело подростока водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы искали с шести вечера 10 июля и до наступления темноты. Сегодня в девять утра поиски продолжились, а через час юношу нашла маневренная поисково – спасательная служба на водных объектах № 2 города Грязи.

Как добавили в МЧС, ребята купались в необорудованном месте, где установлен знак «Купание запрещено!».

Подросток стал пятым несовершеннолетним погибшим на воде с начала купального сезона. 29 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний юноша, 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик, 7 июня в реке Быстрая Сосна утонул 14-летний житель Ельца, 30 июня в у села Аргамач-Пальна утонул 16-летний ельчанин. Всего с начала лета в водоемах области погибли 17 человек.

Фото ГУ МЧС по Липецкой области

происшествия на воде
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Мать
30 минут назад
Да что ж такое то,где все эти родители? Как жаль парня ,просто слов нет.
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Лиза
сегодня, 13:05
Жаль парня. Соболезнование его родным и близким. Почему маленькие дети ходят на речку без сопровождения взрослых?
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Позитив
сегодня, 12:50
Очень жаль парнишку, Герой нашего времени!!! Неужели никого больше не было у речки, чтоб помогли спасти мальчишку?!
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