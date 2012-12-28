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Происшествия
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17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул
Парень погиб в Добринском районе. Спасатели нашли его тело после нескольких часов поисков.
«Подросток увидел, как с надувного круга в воду упала девочка и стала звать на помощь. Парень поплыл её спасать. И спас, но сам выбраться на мель не смог», — сообщили в Главном управлении МЧС по Липецкой области.
Тело подростока водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы искали с шести вечера 10 июля и до наступления темноты. Сегодня в девять утра поиски продолжились, а через час юношу нашла маневренная поисково – спасательная служба на водных объектах № 2 города Грязи.
Как добавили в МЧС, ребята купались в необорудованном месте, где установлен знак «Купание запрещено!».
Подросток стал пятым несовершеннолетним погибшим на воде с начала купального сезона. 29 мая в Липецке на Центральном пляже утонул 16-летний юноша, 1 июня в пруду села Подгорное погиб 12-летний мальчик, 7 июня в реке Быстрая Сосна утонул 14-летний житель Ельца, 30 июня в у села Аргамач-Пальна утонул 16-летний ельчанин. Всего с начала лета в водоемах области погибли 17 человек.
Фото ГУ МЧС по Липецкой области
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