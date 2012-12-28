26-летний липчанин со злости бросил кирпич в автомобиль коллеги

Ссора началась из-за ключа в курилку.

Мировой судья судебного участка №16 Советского судебного района Липецка приговорил к 160 часам обязательных работ 26-летнего липчанина, который на парковке для работников ресторана бросил кирпич в автомобиль своего коллеги: мужчины работали слесарями в ресторане «Библиотека».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 4 сентября 2023 года у дома №4Б по улице Кузнечной. Липчанин нанёс удар кирпичом по кузову автомобиля «Опель Астра». В результате на автомобиле были повреждены заднее правое крыло за 123 810 рублей и задний правый фонарь за 18131 рубль — всего на 141 941 рубль.В суде слесарь вину признал и рассказал, что словесная перепалка с коллегой по работе началась из-за ключа от курилки. У работников было правило оставлять этот ключ в определенном месте на веревке, чтобы он бы общедоступен для всех. Но последние четыре месяца перед инцидентом потерпевший стал забирать ключ от помещения курилки и уносить с собой, или класть в место, которое никто не знает.Подсудимый и другие работники делали мужчине замечания, но тот не воспринимал их серьезно и постоянно отшучивался, а ключ продолжал забирать или прятать, и его приходилось долго искать.В последний раз такой случай был в конце августа 2023 года, и 4 сентября нервы у одного из коллег сдали. Очередной разговор про ключи от курилки перешёл на повышенные тона и нецензурную брань, а потом и в драку. Когда кулачные бои закончились, один из участников конфликта увидел автомобиль своего оппонента, после чего на эмоциях швырнул в него половину кирпича, как раз подпиравшего дверь курилки. Мужчина собирался только разбить стекло. Но получилось так, как получилось.В результате один работник ресторана выслушал приговор по части первой статьи 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества, а второй вынужден был ремонтировать машину. В порядке гражданского судопроизводства за потерпевшим сохранено право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба: с учетом ремонтно-восстановительных работ хозяину «Опеля» был причинён ущерб в 179 919 рублей. Пока судом в пользу него взыскана только компенсация морального вреда в 10 000 рублей.