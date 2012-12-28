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26-летний липчанин со злости бросил кирпич в автомобиль коллеги
Ссора началась из-за ключа в курилку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 4 сентября 2023 года у дома №4Б по улице Кузнечной. Липчанин нанёс удар кирпичом по кузову автомобиля «Опель Астра». В результате на автомобиле были повреждены заднее правое крыло за 123 810 рублей и задний правый фонарь за 18131 рубль — всего на 141 941 рубль.
В суде слесарь вину признал и рассказал, что словесная перепалка с коллегой по работе началась из-за ключа от курилки. У работников было правило оставлять этот ключ в определенном месте на веревке, чтобы он бы общедоступен для всех. Но последние четыре месяца перед инцидентом потерпевший стал забирать ключ от помещения курилки и уносить с собой, или класть в место, которое никто не знает.
Подсудимый и другие работники делали мужчине замечания, но тот не воспринимал их серьезно и постоянно отшучивался, а ключ продолжал забирать или прятать, и его приходилось долго искать.
В последний раз такой случай был в конце августа 2023 года, и 4 сентября нервы у одного из коллег сдали. Очередной разговор про ключи от курилки перешёл на повышенные тона и нецензурную брань, а потом и в драку. Когда кулачные бои закончились, один из участников конфликта увидел автомобиль своего оппонента, после чего на эмоциях швырнул в него половину кирпича, как раз подпиравшего дверь курилки. Мужчина собирался только разбить стекло. Но получилось так, как получилось.
В результате один работник ресторана выслушал приговор по части первой статьи 167 УК РФ за умышленное повреждение чужого имущества, а второй вынужден был ремонтировать машину. В порядке гражданского судопроизводства за потерпевшим сохранено право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба: с учетом ремонтно-восстановительных работ хозяину «Опеля» был причинён ущерб в 179 919 рублей. Пока судом в пользу него взыскана только компенсация морального вреда в 10 000 рублей.
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