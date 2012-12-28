За долг по алиментам в 90 тысяч рублей мужчина получил 60 часов обязательных работ

Задолженность по алиментам все равно придется оплатить.

В Краснинском районе 45-летний мужчина задолжал по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына 90 тысяч рублей.«Несмотря на то, что мужчина знал о возбужденном в отношении него производстве, он уклонялся от исполнения решения суда и не предоставлял сведений о наличии уважительной причины неуплаты алиментов», – сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области.В результате мужчина был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ.Теперь отцу предстоит отработать 60 часов и оплатить задолженность по алиментам, иначе мужчине грозит уже уголовная ответственность.