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Общество
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сегодня, 19:35
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За долг по алиментам в 90 тысяч рублей мужчина получил 60 часов обязательных работ
Задолженность по алиментам все равно придется оплатить.
«Несмотря на то, что мужчина знал о возбужденном в отношении него производстве, он уклонялся от исполнения решения суда и не предоставлял сведений о наличии уважительной причины неуплаты алиментов», – сообщает пресс-служба УФССП по Липецкой области.
В результате мужчина был привлечен к административной ответственности по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ.
Теперь отцу предстоит отработать 60 часов и оплатить задолженность по алиментам, иначе мужчине грозит уже уголовная ответственность.
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