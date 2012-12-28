«Финансовый консультант» обманул 53-летнего липчанина на 330 тысяч рублей

А в Ельце на удочку мошенников попался 29-летний мужчина, который под предолгом продажи газобетонных блоков перевёл неизвестному 87 тысяч 500 рублей.

Жители Липецкой области продолжают страдать от мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 9 июля в полицию обратился 53-летний липчанин, который хотел заработать на бирже и доверился «финансовому консультанту»: тот под предлогом вывода денег выманил у мужчины 330 тысяч рублей.33-летняя липчанка тоже хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 5 тысяч рублей.20-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 55 тысяч 943 рубля.В Грязях в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая под предлогом продажи одежды через соцсеть лишилась 7 тысяч 300 рублей.А в Ельце на удочку мошенников попался 29-летний мужчина, который под предолгом продажи газобетонных блоков перевёл неизвестному 87 тысяч 500 рублей.