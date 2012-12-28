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Происшествия
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сегодня, 10:37
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«Финансовый консультант» обманул 53-летнего липчанина на 330 тысяч рублей
А в Ельце на удочку мошенников попался 29-летний мужчина, который под предолгом продажи газобетонных блоков перевёл неизвестному 87 тысяч 500 рублей.
33-летняя липчанка тоже хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам 5 тысяч рублей.
20-летняя девушка отправила на «безопасный счёт» 55 тысяч 943 рубля.
В Грязях в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая под предлогом продажи одежды через соцсеть лишилась 7 тысяч 300 рублей.
А в Ельце на удочку мошенников попался 29-летний мужчина, который под предолгом продажи газобетонных блоков перевёл неизвестному 87 тысяч 500 рублей.
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