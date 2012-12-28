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сегодня, 08:59
3

На Набережной спасли двоих тонущих мужчин

У них прохудился надувной круг.

В районе Набережной сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли двоих тонущих мужчин.

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«29-летний и 35-летний мужчины решили поплавать с помощью надувного круга. Когда отдыхающие заплыли за буйки, их круг прохудился и они начали тонуть. На помощь вовремя подоспели сотрудники маневренной поисково-спасательной службы. Они вытащили пострадавших из воды и доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщает пресс-служба УГПСС.
происшествия на воде
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Комментарии (3)

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Николай
12 минут назад
Мельчают нынче мужики...
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И смех и грех!
28 минут назад
29-летний и 35-летний на надувном круге! Да не умеют плавать! Да за буйки! Слава Богу, спасатели подоспели.
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НН
сегодня, 09:22
не умеете плавать - не ходите в воду!
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