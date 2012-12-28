На Набережной спасли двоих тонущих мужчин

У них прохудился надувной круг.

В районе Набережной сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области спасли двоих тонущих мужчин.«29-летний и 35-летний мужчины решили поплавать с помощью надувного круга. Когда отдыхающие заплыли за буйки, их круг прохудился и они начали тонуть. На помощь вовремя подоспели сотрудники маневренной поисково-спасательной службы. Они вытащили пострадавших из воды и доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщает пресс-служба УГПСС.