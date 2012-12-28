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32 минуты назад

Пока ельчанка купалась в реке, у неё украли велосипед и рюкзак

Кража раскрыта.

5 июля у 41-летней ельчанки украли велосипед и рюкзак с вещами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина приехала к реке Быстрая Сосна в районе улицы Засосенской, оставила на берегу велосипед и рюкзак, в котором был сотовый телефон, и отправилась купаться. Вернувшись на берег, женщина не обнаружила своих вещей. Она обратилась в полицию и оценила ущерб в 17 000 рублей.

В краже подозревают 37-летнего ельчанина, который видел, что женщина оставила вещи без присмотра, и воспользовался моментом.

Велосипед он продал за 5 000 рублей, но покупателя тоже нашли.

Велосипед и сотовый телефон изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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