«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Ельчанин получил 11 лет за убийство и 12 лет — за покушение на убийство, но остался на свободе
Происшествия
250
32 минуты назад
Пока ельчанка купалась в реке, у неё украли велосипед и рюкзак
Кража раскрыта.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщина приехала к реке Быстрая Сосна в районе улицы Засосенской, оставила на берегу велосипед и рюкзак, в котором был сотовый телефон, и отправилась купаться. Вернувшись на берег, женщина не обнаружила своих вещей. Она обратилась в полицию и оценила ущерб в 17 000 рублей.
В краже подозревают 37-летнего ельчанина, который видел, что женщина оставила вещи без присмотра, и воспользовался моментом.
Велосипед он продал за 5 000 рублей, но покупателя тоже нашли.
Велосипед и сотовый телефон изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
0
0
0
1
1
Комментарии