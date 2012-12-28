Происшествия
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27 минут назад
На дороге Липецк-Данков столкнулись «Лада Калина» и «Газель»: есть пострадавший
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал 56-летний пассажир автомобиля «Лада Калина».
— Предварительно, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Сейчас движение на этом участке дороги организовано по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции — они останутся там до устранения затора на дороге, — добавили в полиции.
Фото - vk.com/dinozavr258
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