На дороге Липецк-Данков столкнулись «Лада Калина» и «Газель»: есть пострадавший

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

Сегодня в 9:40 на 43-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись автомобиль «Лада Калина» под управлением 28-летнего мужчины и «ГАЗель», за рулём которой был 38-летний водитель.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадал 56-летний пассажир автомобиля «Лада Калина».— Предварительно, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Сейчас движение на этом участке дороги организовано по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции — они останутся там до устранения затора на дороге, — добавили в полиции.