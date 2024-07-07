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729
сегодня, 12:04
4

Под Ельцом столкнулись зерновоз и автобус, перевозивший граждан Белоруссии

В результате пострадали два человека и урожай.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Дон» сегодня около 10:30 у посёлка Солидарность Елецкого района.

Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Анапа-Брест», врезался в зерновоз «КАМАЗ».

В автобусе находились 21 пассажир и 2 водителя. В результате аварии пострадали два человека – один из водителей автобуса 1973 г.р. и шофёр грузовика 1970 г.р.. Последнего зажало в кабине и выбраться без посторонней помощи он не сумел. Пассажиры остались невредимыми.

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«КАМАЗ» в результате удара упал и рассыпал по дороге песок, который находился у него в кузове.

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Продолжить движение автобус не смог. Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, организована доставка пассажиров в пункт временного размещения для ожидания резервного автобуса. 

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- Движение на данном участке не ограничено. В рамках проверки сотрудниками полиции будут установлены всё обстоятельства и причины ДТП, - добавили в пресс-службе полицейского ведомства.

Верхнее фото - ГУ МЧС РФ по Липецкой области, остальные - УМВД РФ по Липецкой
Авания
автобус
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Оо
2 минуты назад
Рулём зажало , общими усилиями вытащили его, повезло ему, рана на плече, пальцы рук, нога левая возможно перелом голени, люди молодцы много кто остановился, воду давали ему, бинтовали раны, был минут 10, причем ни с самого начала, само дпт не видел,потом уехал, ни скорой , ни мчс, ни ГАИ так и не приехали за это время, водитель сказал что КамАЗ выскочил со стороны солидарности
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Тот
6 минут назад
Зерно
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С
23 минуты назад
Урожай чего,песка?
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Ха
31 минуту назад
Кто то ехал на моргающий красный...
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