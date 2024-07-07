Под Ельцом столкнулись зерновоз и автобус, перевозивший граждан Белоруссии

В результате пострадали два человека и урожай.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области, автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Анапа-Брест», врезался в зерновоз «КАМАЗ».





В автобусе находились 21 пассажир и 2 водителя. В результате аварии пострадали два человека – один из водителей автобуса 1973 г.р. и шофёр грузовика 1970 г.р.. Последнего зажало в кабине и выбраться без посторонней помощи он не сумел. Пассажиры остались невредимыми.









«КАМАЗ» в результате удара упал и рассыпал по дороге песок, который находился у него в кузове.













Продолжить движение автобус не смог. Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, организована доставка пассажиров в пункт временного размещения для ожидания резервного автобуса.















- Движение на данном участке не ограничено. В рамках проверки сотрудниками полиции будут установлены всё обстоятельства и причины ДТП, - добавили в пресс-службе полицейского ведомства.







Верхнее фото - ГУ МЧС РФ по Липецкой области, остальные - УМВД РФ по Липецкой



Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе «Дон» сегодня около 10:30 у посёлка Солидарность Елецкого района.