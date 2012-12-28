Молния сожгла два дома в Липецке

По словам очевидцев, дома вспыхнули вчера около 22:00.



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Вечером 5 июля в самом начале грозы молния попала в два дачных дома на улице Яблоневой в СНТ «Сокол-2». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, оба дома сгорели. Во время пожара никто не пострадал.